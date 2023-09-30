Нянь-українок шукають у різних країнах світу. Де платять найбільше

Сьогодні нянь з України високо цінять у різних країнах світу. Обов'язки та умови праці можуть відрізнятися, проте зарплати ніколи не бувають копійчаними.

При підготовці матеріалу було використано сайти для пошуку роботи: work.ua, layboard.com, robota.ua.

РБК-Україна (Styler) дослідив різні пропозиції на сайтах з пошуку роботи та вибрав найбільш оплачувані вакансії для нянь з України у різних країнах світу.

Загальні обов'язки

Няня - людина особлива. Вона піклується про чужих дітей і (в залежності від покладених обов'язків) може відповідати за їхній розвиток, виховання чи освіту.

У відсутність батьків няня стає для малюка і мамою, і татом, і вчителем. Вона стежить за тим, аби дитина була здорова, нагодована й перебувала у безпеці. Саме тому професія няні - напрочуд відповідальна й непроста.

В цілому, обов'язки няні визначаються індивідуально - в залежності від потреб конкретної сім'ї. До когось няня приходить на кілька годин, до інших може приїжджати на цілий день і навіть жити поряд зі своїм вихованцем.

Хтось приділяє увагу виключно дитині, іншим пропонують готувати-прибирати-прати й робити ще якісь хатні справи.

В залежності від графіка, вимог, обов'язків і навіть територіального місцезнаходження роботи різниться й оплата праці нянь. Одні батьки пропонують погодинну оплату, інші - фіксовану ставку, що задовольняє обидві сторони.

Необхідні навички

Знайти роботу няні без необхідних навичок і базових знань може бути тяжко. Більшість сімей просять також рекомендаційні листи з попередніх місць роботи, або ж характеристики й гарантії від спеціалізованих агенцій (з підбору персоналу).

За будь-яких обставин, хороша няня повинна:

бути відповідальною та зосередженою виключно на дитині та її потребах

любити дітей попри їхні примхи, капризи, впертість, неслухняність, сльози та дратівливість

вміти робити кілька речей одночасно - особливо коли крім піклування про малюка треба, наприклад, ще встигнути приготувати йому їжу

бути стресостійкою та зберігати спокій, адже діти часто-густо перевіряють дорослих "на міцність"

бути гнучкою - вміти домовитись з дитиною на користь обох сторін

бути дисциплінованою - мати чіткий план (графік), за яким проходитиме спілкування із дитиною

Крім того, величезним "бонусом" у цій професії можуть стати педагогічна та медична освіти.

Переваги й недоліки

Серед переваг у роботі няні не можна не згадати:

любов - багато безкорисливої щирої дитячої любові та позитивних емоцій

можливість проводити багато часу на свіжому повітрі - під час прогулянок і дозвілля з дитиною

моральне задоволення - няня допомагає виховати здорову, щасливу й розумну людину

можливість працювати без вищої освіти та практично в будь-якому віці

Водночас піклування про чужу дитину це:

дуже велика відповідальність

можливі непорозуміння з батьками дитини

багато фізичної активності

9 вакансій для нянь у різних країнах світу

Няня в Британію

Няню (гувернантку) шукають для хлопчика 6 років, якій мешкає у Великій Британії (Лондоні).

Їй готові платити до 200 000 грн. Працювати пропонують місяць через місяць.

Для проживання няні надається окрема кімната. Обіцяють також харчування.

В оголошенні зазначається, що в сім'ї є ще двоє старших дітей - хлопчики 8 та 12 років.

В обов’язки няні входитиме: основний догляд за молодшою дитиною, незначна допомога по догляду за старшими дітьми, організація дня дітей, супровід до/зі школи, дотримання режиму дня, допомога молодшій дитині з домашніми завданнями, виховання, заняття творчістю, всебічний розвиток дітей, прогулянки, супровід на відпочинку.

Вимоги: вища педагогічна освіта, обов'язково вільна англійська мова (рівень В2-С1-С2), досвід роботи у VIP сім'ях від п'яти років, наявність рекомендацій від попередніх сімей, охайність, уважність, стресостійкість, енергійність, відсутність шкідливих звичок, знання дитячої психології, наявність британських документів (віза Британії, паспорт ЄС, або інші).

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Няня в Німеччину

Няню (гувернантку) шукають для дівчинки віком 1 місяць, яка мешкає у Німеччині (Франкфурт-на-Майні).

Їй готові платити до 5 000 доларів (близько 185 300 грн). Працювати пропонують за графіком: 6/1 - із проживанням, або 5/2 - без проживання

Для проживання няні надається окрема кімната. Обіцяють також харчування.

В обов’язки няні входитиме: догляд за дитиною, годування сумішшю, стерилізація дитячого посуду, прибирання дитячої кімнати, прання дитячих речей, прогулянки, розвиток.

Вимоги: досвід роботи з дітьми такого віку, наявність документів для в'їзду до Німеччини (переліт до місця роботи обіцяють оплатити).

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Няня в Китай

Няню (гувернантку) шукають для трьох дітей, які мешкають у Китаї (Гонконг).

Їй готові платити до 5 000 доларів (близько 185 300 грн). Працювати пропонують за змінами, що можуть відрізнятися в залежності від потреб родини.

Жити няні пропонують безкоштовно у затишному готелі неподалік робочого місця (резиденції сім'ї).

В обов’язки няні входитиме: забезпечення щоденного догляду за дітьми (годування, купання та вдягання), участь в освітньо-розважальних заходах із дітьми, сприяння їхньому розвитку, створення та підтримка безпечного середовища, допомога у виконанні домашніх та шкільних завдань, організація та контроль ігор і прогулянок, співпраця з батьками (для забезпечення послідовності у методах та процедурах виховання), спостереження за здоров'ям та самопочуттям (у тому числі - за потреби медикаментозного лікування), підтримування чистоти й порядку в дитячій та ігровій зонах.

Вимоги: фізична підготовка та вміння працювати з дітьми, любов до дітей, відповідальність, дбайливість, уважність до деталей, вік - від 18 років (досвід - не обовязковий), офіційний дозвіл на роботу в Китаї.

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Няня у Францію

Няню (гувернантку) шукають для дівчинки віком 11 місяців, яка мешкає у Франції (Ніцца).

Їй готові платити до 136 500 грн. Працювати пропонують за графіком: 6/1 (12 годин на добу).

Для проживання няні надається окремий гостьовий будиночок з усіма зручностями. Обіцяють також харчування, оформлення документів і медичне страхування коштом родини.

В обов’язки няні входитиме: повний догляд за дитиною з дотриманням встановленого режиму, розвиток за віком, творчі заняття, прогулянки, організація дозвілля, приготування їжі дитині, годування.

Вимоги: досвід роботи понад п'ять років нянею з дітками від шести місяців, повна вища освіта (педагогічна, буде плюс додаткова творча освіта), знання англійської мови не нижче рівня В1, досвід роботи в VIP-сім'ях, грамотна мова, порядність, любов до дітей та своєї професії, критичне мислення, швидкість в ухваленні рішень, ініціативність, наявність рекомендацій від попередніх сімей, наявність медичної книги або можливість пройти свіжий медичний огляд.

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Няня у Монако

Няню (гувернантку) шукають для дівчинки 6 років, яка мешкає в Монако.

Їй готові платити до 120 000 грн. Працювати пропонують місяць через місяць, або ж три місяці через три місяці.

Усі витрати та квитки - коштом родини.

Зазначається, що сім'я - українська, проте розмовляють вони російською.

В обов’язки няні входитиме: спілкування з дитиною. Оскільки дівчинка дуже активна, з нею доведеться бігати, грати тощо.

Вимоги: педагогічна освіта, досвід роботи з дітьми від двох років.

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Няня в Австрію

Няню (гувернантку) шукають для двох дівчат віком 8 та 16 років, які мешкають в Австрії (Лінц).

Їй готові платити до 3 000 доларів (близько 111 180 грн).

Для проживання няні надається окрема кімната. Обіцяють також харчування.

В обов’язки няні входитиме: приготування їжі для дітей, дозвілля, школа, прибирання дитячої кімнати.

Вимоги: європейські документи, досвід роботи, позитивність і доброта.

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Няня у Республіку Кіпр

Няню (гувернантку) шукають для дитини віком 1 місяць, яка мешкає на Кіпрі (Лімасол).

Їй готові платити до 3 000 доларів (близько 111 180 грн). Працювати пропонують за графіком: 5/2 - без проживання (бажано, щоб робочим днем був хоча б один вихідний - субота чи неділя).

Зазначається, що всього у родині троє дітей. У двох старших - своя няня.

В обов’язки няні входитиме: ранній розвиток малюка, прогулянки.

Вимоги: досвід роботи у сім'ях.

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Няня в Іспанію

Няню (гувернантку) шукають для трьох дітей віком 5, 7 і 10 років, які мешкають в Іспанії (Валенсія) і ходять до однієї школи.

Їй готові платити до 100 000 грн. Працювати пропонують місяць через місяць (без вихідних).

Усі витрати та квитки - коштом родини (уточнюється, що сім'я - українська).

Для проживання няні надається окрема кімната. Обіцяють також харчування.

В обов’язки няні входитиме: догляд за дітьми (гігієна, збір ланч-боксів до школи тощо), дотримання режиму дня, супровід дітей до школи (після цього діти приходять додому й одразу займаються онлайн в українській школі), контроль годування дітей (кухар приходить окремо), прогулянки, ігри, супровід за кордон, догляд за дитячим гардеробом, розмови з дітьми українською та в ігровій формі - англійською.

Вимоги: досвід роботи в сім'ях, вік - до 53 років, відсутність шкідливих звичок, наявність рекомендацій, знання мов (української, англійської), знання іспанської - буде перевагою, діючий біометричний закордонний паспорт.

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Няня в Туреччину

Няню (гувернантку) шукають для трьох дітей віком 4, 7 і 9 років (найменший - хлопчик, старші - дівчинки). Мешкають вони у Туреччині (Стамбул).

Їй готові платити до 2 500 доларів (близько 92 650 грн). Працювати пропонують за графіком: 6/1.

Для проживання няні надається окрема кімната.

Зазначається, що родина - з України.

В обов’язки няні входитиме: всебічна допомога матері з вихованням, розвитком, освітою та дозвіллям дітей, підтримка й наставлення дітей як повноцінних особистостей.

Вимоги: досвід роботи з дітьми, освіченість, інтелігентність, вміння розважати й вчити дітей в ігровій манері, любов до книжок, розуміння і любов до дітей.

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