Когда нужно завтракать: ученые поставили точку в этом вопросе

У каждого человека в течении жизни формируются собственные привычки приема пищи. Кто-то любит завтракать сразу после пробуждения, а кому-то нужно несколько часов, чтобы "созреть" для приема пищи.

Исследователи из Городского университета в Нью-Йорке выяснили, какое же время суток идеально подходит для завтрака и помогает прожить дольше.

В исследовании участвовали более 34 тысяч американцев старше 40 лет. Несколько десятилетий ученые отслеживали данные о времени завтрака и сравнивали его с различными показателями, в том числе и с показателями смертности.

Оказалось, что завтрак между 6 и 7 часами утра снижает риски преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака на 6% по сравнению с теми, кто завтракает после 8 утра. Еще больше риск возникновения различных заболеваний у тех, кто принимает пищу в 10 часов утра. А у любителей позднего завтрака риск сердечных заболеваний вырастает на 12%.

Как объясняют ученые, более поздний завтрак в течении длительного периода нарушает внутренние биологические часы. Это увеличивает риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Нарушение пищевых внутренних часов - это нарушений системы внутри вашего тела, которая контролирует высвобождение инсулина и других гормонов, которые связаны с перевариванием пищи.

Функция инсулина состоит в том, чтобы поглощать глюкозу в крови и этот процесс достигает своего необходимого уровня именно рано утром.

По мнению ученых, если ваш завтрак будет поздним, то он пройдет в то время, когда организм вырабатывает меньше инсулина, а значит уровень глюкозы будет в крови постоянно повышаться. А с годами это приведет к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Тело использует много запасов энергии для роста и восстановления в течении ночи. Сбалансированный завтрак помогает увеличить нашу энергию, а также белок и кальций, которые используются ночью. Завтрак является частью восстановления нашего организма после ночи", - прокомментировала исследование диетолог Сара Элдер.

Она добавила, что имеет значение и что вы едите на завтрак. Это должна быть пища, которая богата клетчаткой и витаминами, а не насыщенными жирами.