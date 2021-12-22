Что нужно есть и пить в мороз, чтобы быть здоровым

Когда на улице мороз, то риск заболеть простудой и гриппом снижается, но нужно бояться переохлаждения, цистита, ангины и проблем с почками.

Все это может прийти к вам в мороз и остаться надолго. Но есть продукты, которые необходимо употреблять, чтобы этого не случилось, сообщают " Аргументы и факты ".

Что нужно есть и пить в мороз

Сезонные фрукты

Такие фрукты, как бананы, гранаты и хурма очень полезны в зимний период, когда на улице морозы. В хурме содержится много бета-каротина, магния, калия и йода. Они помогают сосудам и сердцу.

Гранат содержит много витамина В. Он выступает как антистрессовое средство. Кроме того, гранат снижает уровень холестерина в крови и укрепляет иммунитет.

Цитрусовые зимой укрепляют иммунитет и борются с вирусами. А бананы могут зарядить вас энергией

Чай с молоком и медом

Горячий чай в холода пить не рекомендуется. Необходимо дождаться, когда он немного остынет. Но чай с медом взбодрит вас и успокоит желудок. А, чтобы мед лучше всего отдавал свои полезные вещества, его надо есть вприкуску, а не растворять в чае.

Творог и масло

Творог со сметаной и сахаром - отличное средство, чтобы защитить свой организм. При этом нужно выбирать творог с высокой жирностью. Также следует обратить внимание на оливковое масло. Его следует добавлять в салаты и в легкие закуски.

Пряности и специи

Специи помогут "разогреть" вашу кровь. Их надо добавлять в пищу, но сильно не переусердствуйте, потому что может быть изжога и даже гастрит. Особо полезными будут черный перец, корица и паприка.

Также не стоит забывать об имбире. Его можно добавлять в чай и в готовые блюда. Имбирь будет поддерживать тонус сосудов и защищать от вирусных заболеваний.