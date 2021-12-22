Що потрібно їсти і пити в мороз, щоб бути здоровим
Коли на вулиці мороз, то ризик захворіти на застуду і грип знижується, але потрібно боятися переохолодження, циститу, ангіни і проблем з нирками.
Все це може прийти до вас в мороз і залишитися надовго. Але є продукти, які необхідно вживати, щоб цього не сталося, повідомляють "Аргументи і факти".
Що потрібно їсти і пити в мороз
Сезонні фрукти
Такі фрукти, як банани, гранати і хурма дуже корисні в зимовий період, коли на вулиці морози. У хурмі міститься багато бета-каротину, магнію, калію і йоду. Вони допомагають судинам і серцю.
Гранат містить багато вітаміну В. він виступає як антистресовий засіб. Крім того, гранат знижує рівень холестерину в крові і зміцнює імунітет.
Цитрусові взимку зміцнюють імунітет і борються з вірусами. А банани можуть зарядити вас енергією
Чай з молоком і медом
Гарячий чай в холоди пити не рекомендується. Необхідно дочекатися, коли він трохи охолоне. Але чай з медом підбадьорить вас і заспокоїть шлунок. А, щоб мед найкраще віддавав свої корисні речовини, його треба їсти вприкуску, а не розчиняти в чаї.
Сир і масло
Сир зі сметаною і цукром - відмінний засіб, щоб захистити свій організм. При цьому потрібно вибирати сир з високою жирністю. Також слід звернути увагу на оливкову олію. Її слід додавати в салати і в легкі закуски.
Прянощі і спеції
Спеції допоможуть "розігріти" вашу кров. Їх треба додавати в їжу, але сильно не перестарайтеся, тому що може бути печія і навіть гастрит. Особливо корисними будуть чорний перець, кориця і паприка.
Також не варто забувати про імбир. Його можна додавати в чай і в готові страви. Імбир буде підтримувати тонус судин і захищати від вірусних захворювань.
Нагадаємо, лікарі розповіли, які продукти варто їсти не частіше одного разу на місяць.
Раніше дієтологи розповіли, кому категорично не можна пити молоко.