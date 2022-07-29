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Нужно ли пить 8 стаканов воды в сутки: медики опровергли популярный миф

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 15:02
Нужно ли пить 8 стаканов воды в сутки: медики опровергли популярный миф Фото: Медики опровергли миф о ежедневной норме воды (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Диетологи и ученые утверждают, что человек должен выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Это помогает насытить влагой организм, способствует улучшению пищеварения и работе внутренних органов.

Однако медики считают, что эта норма сильно преувеличена. Об этом сообщают в Telegram-канале "Бережи себе".

По словам экспертов, выпивать 6-8 стаканов в день совершенно не обязательно. Эта норма существует с 1945 года и там в дополнениях указаны совсем другие параметры.

"Наверное, мы все хотя бы раз в жизни слышали совет употреблять 6-8 стаканов воды в день. Считается, что это представление исходит от Комиссии по пищевым продуктам и питании США 1945 года, которая рекомендовала 2,5 литра ежедневного употребления воды", - говорится в сообщении.

Однако специалисты отмечают, что в этих рекомендациях указано, что большая часть этого количества воды содержится в готовой пище.

"Такие напитки, как сок, кофе, чай, а также пищевые продукты, которые содержат воду в большом количестве (например, овощи и фрукты), помогают нам достичь отметки в 2,5 литра - поэтому мало кому из нас угрожает обезвоживание", - подчеркивают эксперты.

Кроме того, тело человек имеет сложную систему регулирования гидратации и вовремя отправляет сигналы, когда нужно пить.

Как показывают исследования, при свободном доступе к воде люди чувствуют жажду и пьют воду до того, как в организме наступит дефицит жидкости.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какими сигналами организм сообщает о том, что ему нужна вода.

А еще мы писали о том, сколько жидкости во время жары должен выпивать ребенок.

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