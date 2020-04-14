Де потрібно носити маску в Україні: повний перелік місць

МОЗ розповів, де потрібно носити маски (фото: РБК-Україна)

У МОЗ пояснили, де українцям потрібно носити маску

Коронавірус в Україні інфікував 3372 людини, 98 з них померли від ускладнень інфекції, 119 пацієнтів, що вилікувались. Після посилення карантину в країні 29 березня новою постановою Кабміну було оголошено обов'язкове носіння маски на вулиці, в громадських місцях. 14 квітня у Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили поняття громадських місць у країні. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Громадське місце – це частина/частини будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Громадським місцем вважається:

ліфти та таксофони;

приміщення і території медичних установ;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під'їзди житлових будинків;

підземні переходи;

громадський транспорт;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об'єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо

До речі, перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, у Києві до громадських місць відносяться зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого та відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки, кінотеатри та прилегла до них територія і т. п.

Як ми раніше писали, можна захворіти коронавірусом повторно: у ВООЗ дали відповідь.