Не нужно молча терпеть: Супрун раскрыла всю правду о менструальной боли

Уляна Супрун дала женщинам важные рекомендации о критических днях
Уляна Супрун дала советы тем женщинам, которые ощущают сильную боль во время критических дней. И.о. министра здравоохранения отметила, что дисменорею (очень сильные боли) ощущают от 45 до 95% женщин. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.
Супрун считает, что боль не нужно терпеть, как говорят об этом врачи. Есть способы, как с ней бороться. Следует помнить, что дисменорея бывает первичная и вторичная. У них разные причины, а также способы преодоления.
Первичная дисменорея
В таком случае живот болит каждый раз - с самого начала менструаций, то есть с подросткового возраста. При этом женщины не имеют тазовых патологий. Причина боли и дискомфорта в высоком уровне простагландинов. Эти вещества образуются из арахидоновой жирной кислоты и запускают сокращения матки во время менструации. Вероятность первичной дисменореи повышает семейный анамнез, курение и обильные менструации. Хорошие новости состоят в том, что с годами она может ослабевать, а боль при ней помогут преодолеть такие лекарства, как ибупрофен, парацетамол и другие.
Также эффективна при первичной дисменорее гормонотерапия.
Спазмалгетики, витамин К и магний как средства для уменьшения боли пока исследуют клинически.
Теплая грелка, горячий душ или сауна достаточно эффективно преодолевают менструальные боли.
Вторичная дисменорея
Также она может быть во время секса и дефекации. Если лекарства не помогают - женщине стоит обратиться к врачу.
Вторичную дисменорея лечат в соответствии с выявленной причиной: оральными комбинированными контрацептивами или иными формами гормональных контрацептивов, операционными вмешательствами, антибиотиками в случае инфекции, и в особо тяжелых случаях - удалением матки. Своевременное обращение к врачу поможет избежать многих проблем.
Способы уменьшить проявление первичной дисменореи:
Как мы ранее писали, Супрун рассказала украинцам о том, что такое ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. На своей странице в Facebook она объяснила, что многие симптомы этого расстройства могут быть незаметными и перечислила на что родным и близким стоит обратить внимание, если их близкий человек недавно пережил тяжелый период.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Уляна Супрун рассказала о новшествах в программе "Доступные лекарства".