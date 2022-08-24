"Нужно много работать с психиатром": Даниэль Салем рассказал о своем состоянии (видео)

Известный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ. Он рассказал, в каком психологическом состоянии сейчас находится.
В программе "ЖВЛ" ведущий раскрыл все подробности.
По его словам, в ночи он часто просыпается, ведь ему снятся ужасные вещи.
"Тяжело спится. Бессонница, кошмары. Мне нужно будет очень много работать с психиатром, чтобы залечить все внутренние раны. Ты видишь ужасные вещи, ты слышишь ужасные вещи. Много раз просыпаюсь в поту", - рассказал Даниэль.
Самый большой страх, который он испытывает, связан с тем, что мужчина давно не видел свою дочь.
Также его пугает и то, что он не знает, как скоро закончится война и как скоро его семья сможет воссоединиться.
"Во-первых, я очень скучаю по дочери. Во-вторых, меня пугает тот факт, что я не знаю, когда это все закончится. И я понимаю, что еще нескоро я увижу дочь", - рассказал телеведущий.
Он отметил, что дочь уже не видел более пол года.
Разлука с женой Даниэлю дается проще. Все потому, что ведущий уже служил в Ливане, а его возлюбленная ждала его дома. Сейчас влюбленные понимают, что должны быть друзьями и поддерживать друг друга.
Даниэль Салем на фронте (instagram.com/daniel_jihad_salem)
Ранее Салем показывал жесткое видео с фронта, где он получил контузию.
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