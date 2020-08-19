Когда нужно копать картошку в августе: совет для всех украинцев

Многих украинцев, которые имеют свой огород, волнует вопрос - когда же нужно копать картошку. Определенные даты назвать точно нельзя, поскольку сроки уборки картофеля зависят от множества факторов: от того, какие были выбраны сорта, когда овощ посадили, и какие были погодные условия.

Об этом пишет "КП".

Большинство огородников начинают сбор картофеля, когда ботва пожелтеет и высохнет.

Копать картошку начинают после 25 августа. Но готовиться к этому надо заблаговременно. За пару недель почву в междурядьях надо рыхлить - хотя бы раз в 5 дней.

Правила уборки картошки

Убирать картофель лучше в теплую сухую погоду при температуре воздуха 15-20 градусов. И важно не затягивать с уборкой - если температура почвы будет ниже 7 градусов, клубни потеряют часть питательных веществ и будут хуже храниться.

У некоторых сортов ботва до конца сентября остается зеленой, хотя клубни уже вполне можно выкапывать. Поэтому самый оптимальный вариант – начать копать картофель, начиная с конца августа.

Если вас одолевают сомнения, просто попробуйте выкопать один-два кустика и посмотреть, насколько созрели клубни. Обнаружив в лунке картофель достаточно крупного размера с плотной кожурой, можете приступать к уборке всего урожая.

Отметим, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода, которая способствует копанию картофеля. Температура воздуха будет до +30 градусов.

Как мы ранее писали, синоптик дала прогноз погоды на День Независимости.