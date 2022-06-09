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С чем нужно есть каши для их максимальной пользы

С чем нужно есть каши (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Каши полезны, если они сделаны из цельнозерновой крупы. Белый рис или манка - абсолютно бесполезны и к здоровому питанию их трудно отнести.

Диетолог Светлана Фус рассказала, с чем лучше есть цельнозерновые каши, чтобы они принесли максимальную пользу организму.

Какие каши полезны

Полезны - овсянка, гречка, пшенная, перловая, пшеничная и другие из нешлифованного зерна, где в сохраненной зерновой оболочке много полезных ингредиентов.

Такие каши содержат сложные медленно усваиваемые углеводы, растительный белок, витамины группы В и Е. Не менее важная составляющая каш из цельных круп - это пищевые волокна, которые улучшают работу пищеварительной системы, предотвращают запоры, поддерживают полезную микрофлору кишечника, замедляют всасывание сахаров и снижают гликемический индекс пищи.

С чем лучше есть каши

Но важно, чтобы они были не только приятны по вкусу, но и полезными. В кашу, как правило, добавляют масло. И хотя масло каше не вредит - позаботьтесь, чтобы оно было хорошего качества и в небольшом количестве.

Выбирайте растительные масла.

Все каши хорошо смешиваются с мясом и рыбой. Можно готовить каши с овощами или грибами. В качестве добавки к каше хорошо подходит зелень (укроп, кинза, базилик и др.).

Фрукты и ягоды будут самым простым и полезным способом подсластить любую кашу. Летом это, конечно, свежие ягоды, а в другое время года приемлемые замороженные, они сохраняют большинство своих полезных свойств. К фруктам можно добавить орехи или семена.

Главное помнить, что это калорийные продукты и следует следить за их количеством.

Готовить кашу быстро и просто. Экспериментируйте с любыми сочетаниями. Чтобы создать вкусное и полезное блюдо, не обязательно быть опытным кулинаром.

Напомним, что ранее Светлана Фус рассказала, как фруктами и ягодами не навредить организму. Знайте во всем меру.

Также читайте, о главных ошибках, которые превратят плов в клейкую кашу.

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