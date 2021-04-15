Когда нужно делать ПЦР-тест и какой именно стоит выбрать: инфекционист дала точные ответы

Она объяснила, что тест ПЦР самый точный и он покажет наличие вируса, независимо от мутирующих штаммов.

"Золотым стандартом считается ПЦР-тест, но антиген-тест тоже прекрасно справляется. Разница только в цене, и я иногда отправляю пациентов на антиген-тест. Государство закупает эти тесты, и ПЦР и антиген, и они есть – за государственный счет. Если пациент находится в контакте со своим семейным доктором, то он может сделать тест и бесплатно", - отметила Булавинова.

Она добавила, что сам тест не нужен для того, чтобы определить схему лечения. Их часто используют в больницах, чтобы разделять пациентов, у которых уже подтвержденное заболевание и тех, у кого вирус еще не подтвердили.

"Также тест нужен для того, чтобы вы могли предупредить всех людей, с которыми вы были в контакте о том, что у вас корона и что они тоже контактные. Чтобы они дальше не распространяли инфекцию", - пояснила инфекционист и отметила, что практически любой человек с насморком, кашлем и другими проявлениями простуды, может быть заражен коронавирусом. Даже если у него нет других признаков этого заболевания.

Медик призвала украинцев с любыми проявлениями респираторных заболеваний воздержаться накануне Пасхи от походов в гости, от посещения церкви, так как передача вируса другому человеку может стать смертельно опасной.

Инфекционист объяснила, когда нужно делать тесты на коронавирус и какой выбрать