Коли потрібно робити ПЛР-тест і який саме варто вибрати: інфекціоніст дала точні відповіді

Вона пояснила, що тест ПЛР найточніший і він покаже наявність вірусу, незалежно від мутованих штамів.

"Золотим стандартом вважається ПЛР-тест, але антиген-тест теж чудово справляється. Різниця тільки в ціні, і я іноді відправляю пацієнтів на антиген-тест. Держава закуповує ці тести, і ПЛР та антиген, і вони є – державним коштом. Якщо пацієнт знаходиться в контакті зі своїм сімейним лікарем, то він може зробити тест і безплатно", - зазначила Булавінова.

Вона додала, що сам тест не потрібен для того, щоб визначити схему лікування. Їх часто використовують у лікарнях, щоб розділяти пацієнтів, у яких вже є підтверджене захворювання і тих, у кого вірус ще не підтвердили.

"Також тест потрібен для того, щоб ви могли попередити всіх людей, з якими ви були в контакті про те, що у вас корона і що вони теж контактні. Щоб вони не поширювали інфекцію", - пояснила інфекціоніст і зазначила, що практично будь-яка людина з нежитю, кашлем та іншими проявами застуди, може бути заражений коронавірусом. Навіть якщо у нього немає інших ознак цього захворювання.

Медик закликала українців з будь-якими проявами респіраторних захворювань утриматися напередодні Великодня від походів в гості, від відвідування церкви, оскільки передача вірусу іншій людині може стати смертельно небезпечною.

Інфекціоніст пояснила, коли потрібно робити тести на коронавірус і який вибрати