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Чи потрібно робити комп'ютерну томографію під час COVID: у МОЗ дали відповідь

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Середа 13 жовтня 2021 21:18
Чи потрібно робити комп'ютерну томографію під час COVID: у МОЗ дали відповідь У МОЗ розповіли, чи потрібно робити КТ при коронавірусі (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні від початку COVID-пандемії стала популярна комп’ютерна томографія. Однак, ефективність її використання для інфікованих є сумнівною.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Коли потрібно робити КТ

Так, коли людина інфікувалась коронавірусом, то їй потрібна діагностика органів грудної клітки. Однак лікарі кажуть, що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання.

Коли варто призначати КТ:

  • якщо неможливо забезпечити ПЛР-діагностику COVID-19;
  • якщо хворий має дихальну недостатність чи існуванням супутніх патологій;
  • якщо пацієнт має виражені ознаки захворювання, але ПЛР-тест виявився негативним.

Як що людина отримала позитивний тест на коронавірус, але у неї задовільний стан, то призначення КТ не є обов'язковим.

"Щодо направлення на комп’ютерну томографію, то лікарі мають опиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла", - кажуть медики.

У МОЗ розповіли, що спочатку пацієнтові з COVID-симптомами призначають тестування. Втім, якщо стан хворого погіршується, то призначають КТ органів грудної клітини. Діагностику не рекомендують проводити всім, хто має ознаки коронавірусу.

Важливо, що повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21 день від початку захворювання та через пів року. Однак, кожен випадок індивідуальний і рішення має ухвалювати лікар.

Раніше ми повідомляли, що в Україні смертність від COVID зросла більш ніж вдвічі.

Також ми писали, що МОЗ пропонує розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації.

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