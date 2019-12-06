Черновол взяла в руки автомат и позвала всех на Майдан (видео)

Татьяна Черновол (фото: facebook.com/tchornovol)

Черновол записала видеообращение к украинцам

Бывший депутат восьмого созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол на своей странице в Facebook записала видеообращение, в котором она в красном платье и с автоматом в руках призывает украинцев выходить на Майдан в это воскресенье, 8 декабря.

Черновол заявила, что Украина сейчас уверенно стоит на ногах и ведет успешную борьбу. Но если бы и борьба была безнадежной, то все равно нужно бороться.

"Если борешься - хотя бы есть шанс. Потому что, когда ты борешься - ты не впадаешь в отчаяние. Если борешься - тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", - заявила экс-нардеп.

Черновол с автоматом в руках обратилась к украинцам (видео: facebook.com/tchornovol)

Стоит отметить, что Черновол записала видео в подвальном помещении, а после своей речи взяла в руки автомат и начала позировать перед камерой.

Напомним, что Татьяна Черновол, которая ранее работала журналистом, оскорбила представителя СМИ Сергея Шевчука и пригрозила ему физической расправой. Такую реакцию у Черновол вызвал вопрос о наградном оружии.

Ранее сообщалось о том, что Черновол через суд требовала открытия дела против Андрея Портнова. По ее словам, Государственное бюро расследований отказывается возбуждать уголовные производства против Портнова, игнорируя требования Уголовного процессуального кодекса.