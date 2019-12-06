Чорновіл взяла в руки автомат і покликала всіх на Майдан (відео)

Тетяна Чорновіл (фото: facebook.com/tchornovol)

Чорновіл записала відеозвернення до українців

Колишній депутат восьмого скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновіл на своїй сторінці в Facebook записала відеозвернення, в якому вона в червоному платті і з автоматом у руках закликає українців виходити на Майдан у неділю, 8 грудня.

Чорновіл заявила, що Україна зараз впевнено стоїть на ногах і веде успішну боротьбу. Але якщо б і боротьба була безнадійною, то все одно треба боротися.

"Якщо борешся - хоча б є шанс. Тому що, коли ти борешся - ти не впадаєш у відчай. Якщо борешся - тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде", - заявила екс-нардеп.

Чорновіл з автоматом в руках звернулася до українців (відео: facebook.com/tchornovol)

Варто зазначити, що Чорновіл записала відео в підвальному приміщенні, а після своєї промови взяла в руки автомат і почала позувати перед камерою.

Нагадаємо, що Тетяна Чорновіл, яка раніше працювала журналістом, образила представника ЗМІ Сергія Шевчука і погрожувала йому фізичною розправою. Таку реакцію у Чорновіл викликав питання про нагородну зброю.

Раніше повідомлялося про те, що Чорновіл через суд вимагала відкриття справи проти Андрія Портнова. За її словами, Державне бюро розслідувань відмовляється порушувати кримінальні провадження проти Портнова, ігноруючи вимоги Кримінального процесуального кодексу.