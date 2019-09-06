Черновол через суд требует открытия дела против Портнова

Фото: Татьяна Черновол (eurosolidarity.org)

Чорновол подает в суд

Государственное бюро расследований (ГБР) отказывается возбуждать уголовные производства против Андрея Портнова, абсолютно игнорируя требования Уголовного процессуального кодекса. Об этом заявила народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

По ее словам, несмотря на то, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела против Портнова и Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в течение 24 часов эти заявления были зарегистрированы, внесены в ЕРДР, уже прошло трое суток и этого не сделано.

"Это означает, что сейчас руководство ГБР нарушает закон. Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Это означает, что они просто работают на Портнова", – заявила Чорновол.

"Но я буду делать то, что должен делать. Сейчас я подаю в суд и буду заставлять ГБР внести мои заявления в Единый реестр досудебных расследований. Они не имели права мне отказать по статье Уголовного процессуального кодекса", – добавила она.

Чорновол отметила, что одно из этих заявлений касалось узурпации власти Портновым.

"Речь шла о том, что вы все журналисты сейчас можете посмотреть финансирование предвыборной кампании президента Зеленского и увидеть, что целый перечень подчиненных Портнова перечисляли средства в его официальный фонд. То есть это и его подчиненные юристы, и помощники депутата Портнова прошлых созывов, и помощники депутатской группы, близкой к Портнову. Разных там Пилипенко, Писаренко, авторов диктаторских законов времен Януковича. То есть подчиненные этих лиц массово финансировали предвыборную кампанию Зеленского", – рассказала Черновол.

Она добавила, что также все были свидетелями, как в настоящее время суды принимали политические решения в интересах Зеленского.

"За это все Зеленский сейчас активно назначает людей Портнова на высшие должности украинского государства. В частности, это Андрей Богдан, который, по сути, выполняет сейчас роль вице-президента", – подчеркнула она.

Черновол отметила: "Совсем недавно было назначено новое руководство Генеральной прокуратуры Украины и среди тех людей, которые были назначены в руководство, есть два лица, которые опять же фигурируют в моем заявлении как такие, относительно которых достигнута договоренность, что после финансирования Портновым кампании Зеленского они в дальнейшем получат высшие должности в государстве. Это, в частности, руководитель ГПУ господин Рябошапка и первый заместитель Рябошапки господин Касько".

"В своем заявлении я предоставляю доказательства, что эти два лица близкие к Портнову и предназначены именно из-за его лоббирования и фактически за взятку, которую он давал во время президентских выборов", – сообщила она.

Член партии отметила, что боролась с этими лицами предыдущие пять лет и они на заказ Портнова блокировали очень много времени спецконфискацию активов Януковича в государственный бюджет Украины.

"Я достаточно много информации раскопала в отношении этих лиц, я знаю, что они связаны непосредственно с Портновым и выполняли его заказ. Замечу, что Богдан, Каско, Портнов одновременно работали вместе в одной фирме "Пукшин и партнеры" в 2005 году. Там они и сошлись и с тех пор они идут по жизни одной командой", – сообщила она.