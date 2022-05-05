Нужна срочная помощь для фронта: волонтеры объявили сбор средств
Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор средств на дроны для разведчиков, которые сейчас защищают Украину на фронте. Она разместила реквизиты для сбора средств и просит о любой посильной помощи.
Какая нужна сумма и куда можно отправить переводы, Наталья Юсупова рассказала на своей странице в Facebook.
"Нужна срочная помощь на фронт. Срочная, так как рашисты атакуют. В понедельник нужно выкупить 2 дрона – 180 тысяч и лекарств почти на 30 тысяч. Бойцы болеют, так как в полях и окопах еще холодно. Враги сбили несколько дронов. Без дронов, как без глаз, разведка, корректировка огня, сброс. Идут адские бои, наши бойцы отбивают атаки россиян", - сообщает волонтер.
Она добавила, что на этой неделе оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тысяч, оплатила Аutel lite 1800 евро, купила 35 тактических очков на 900$ -все это еще в дороге. Часть наши бойцы уже получили и очень благодарны.
"Прошу, у кого есть возможность помогать фронту, наши ребята защищают каждого из нас", - призвала Юсупова и дала реквизиты для сбора средств.
5375411504293973 Монобанк
Получатель Юсупова Наталія
IBAN UA753220010000026204306753142.
ІПН/ЄДРПОУ 2653916860
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
5437590090303159 Райффайзен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Перевод Paypal
Фото: facebook.com/nataliiayusupova
Напомним, ранее мы писали о том, что появился телеграм-бот для тех, кто хочет стать волонтером и помогать украинцам.
А также рассказывали о том, как отправить послание на фронт для ВСУ.