Нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от COVID-19: ответ Минздрава
В пандемию коронавируса и сезон гриппа граждане могут защититься от заболевания при помощи вакцинации. При этом у некоторых граждан может возникнуть вопрос, поможет ли от ОРВИ прививка от COVID-19, или все же необходимо использовать разные препараты.
Внести ясность решили в Минздраве Украины, опубликовав 17 февраля ответ в своем Telegram-канале.
Медики обратили внимание, что грипп и COVID-19 являются респираторными заболеваниями, которые вызывают разные вирусы. Посему и вакцины от них требуются разные.
При этом следует учитывать, что прививки от "ковида" и гриппа можно делать одновременно - только обязательно в разные руки.
В министерстве отметили, что эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями длится до мая, поэтому "еще не поздно защитить себя".
Помочь сделать это, подчеркивают медики, позволит вакцинация, которая является самый действенный способ профилактики как COVID-19, так и гриппа.
Сколько в Украине людей заболевает гриппом
По данным Центра общественного здоровья, грипп и ОРВИ сейчас в Украине весьма распространены. Так, за отчетную неделю заболели 435 649 человек, из них 27% - дети в возрасте до 17 лет.
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 1 152,4 на 100 000 населения, что "соответствует очень высокой интенсивности эпидемического процесса".
В Украине с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировалось около 160 тысяч человек. За неделю было сделано 4 139 прививок.
Как можно заразиться вирусом гриппа
Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта (нахождение на расстоянии около 2 м).
Чем грозит грипп
Грипп может вызывать тяжелые осложнения, и даже приводить к летальному исходу. Из возможных осложнений называют:
- пневмонию, которая иногда может за 4-5 дней привести к смерти больного;
- развитие сердечной недостаточности.
Медики призывают при первых симптомах обращаться к врачу, так как самолечение может навредить здоровью.
Какие симптомы
Признаки заболевания гриппом похожи на иные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), но они "гораздо опаснее". Клинические признаки гриппа:
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- боль в горле;
- повышение температуры тела до 38 градусов и более;
- кашель;
- в отдельных случаях - рвота и понос.
Как долго заразен больной гриппом
Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для других в течение всего периода проявления симптомов: около 7 дней.
Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали, как отличить COVID-19 и сезонную аллергию.
Также мы писали о том, что в Украине из-за вспышки полиомиелита началась кампания по прививкам, и в Минздраве объяснили родителям, кому нужно вакцинироваться и чем именно.