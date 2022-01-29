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В Украине из-за вспышки полиомиелита начинается кампания по прививкам: что нужно знать родителям

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Суббота 29 января 2022 13:46
В Украине из-за вспышки полиомиелита начинается кампания по прививкам: что нужно знать родителям Фото: в Украине начинается кампания по вакцинации от полиомиелита (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине фиксируют вспышку заболевания полиомиелитом, в связи с чем организована кампания по вакцинации детей, которые пропустили или вообще не делали прививку.

Когда она начнется, кому нужно прививаться и чем именно, рассказали в пресс-службе Минздрава Украины.

Почему важно прививаться от полио

Полиомиелит является опасным для жизни инфекционным заболеванием, и от него не существует лекарства. Вакцинация - единственная и безальтернативная защита от болезни.

Особенно уязвимы к полио дети в возрасте от 6 лет. Подхватить полиовирусы можно чаще всего из-за немытых рук, иногда из-за зараженной воды и пищи.

"В большинстве случаев полиомиелит протекает незаметно, однако человек продолжает распространять вирус и инфицировать других", - отмечают в ведомстве.

Полиомиелит в 1 из 200 случаев вызывает неизлечимый паралич. Из тех, кто был парализован, около 5-10% умирают из-за поражения дыхательных мышц.

Когда начинается кампания по прививкам

Первый этап кампании начинается во всех регионах Украины 1 февраля, длиться будет 3 недели.

"Проведение первого этапа позволит защитить детей от неизлечимого паралича, если они инфицируются полиовирусом", - рассказали в Минздраве.

Кому нужно вакцинироваться

Следует прививаться детям в возрасте от 6 месяцев до 6 лет (5 лет 11 месяцев 29 дней), которые по определенным причинам пропустили одну или более необходимых возрасту доз прививки.

Для этого родителям ребенка следует обратиться к педиатру или семейному врачу.

Что делать, если вы не сделали прививку вовремя

Не следует начинать серию вакцинации сначала, если была пропущена какая-либо из доз. Независимо от того, сколько времени прошло.

Необходимо ввести недостающие дозы по графику с соблюдением минимальных интервалов.

Чем будут прививать детей

Для первого этапа кампании будет использована инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) французского производства в монодозных или многодозных флаконах. Она содержит неживые вирусы полио всех 3-х типов.

В Украине уже закупили более 400 тысяч доз такой вакцины для покрытия общих потребностей и проведения первого этапа иммунизации внутри кампании.

Вакцина ИПВ предотвращает развитие клинических проявлений инфекции при попадании полиовируса в центральную нервную систему, таким образом защищая от паралича.

Вакцину вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтовидную мышцу руки. Не в ягодицу.

В Украине из-за вспышки полиомиелита начинается кампания по прививкам: что нужно знать родителям

Национальный календарь профилактических прививок (фото: moz.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали про симптомы полиомиелита, которые можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков.

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