Нужна помощь: девушка с донорским сердцем обратилась к украинцам

Нужна помощь (коллаж РБК-Украина)

Украинке для операции по пересадке почки нужны доноры крови

Украинка с донорским сердцем просит о помощи - Ксения Щиголь из Николаева нуждается в пересадке почки, и для проведения операции нужны три донора крови.

Девушка около 10 лет борется за жизнь после того, как ей поставили страшный диагноз рак. Она перенесла лейкоз и 24 курса химиотерапии, ремиссию. После того у нее сдало сердце, и в Индии ей пересадили донорское. На своей странице в Facebook Ксения рассказала, что в сентябре 2019-го заболела бронхитом, пила антибиотики, и вот у нее отказали почки.

Недавно медики заявили о необходимости операции по трансплантации почки.

Щиголь находится в Киеве в Институте Шалимова в отделении трансплантации почки (палата №365). Она обратилась за помощью ко всем неравнодушным - ей нужно 3 донора крови, группа и резус не важны.

Ксения Щиголь нуждается в помощи (Фото: facebook.com/yazatransplantaciuvukaine)

Сдать нужно в поликлинике Института Шалимова, (по адресу ул. Героев Севастополя, 30).

"Пожалуйста, кто может, отзовитесь. В пятницу 6 марта или во вторник 10 марта с 09.00-13.00. При себе иметь паспорт. Мой телефон: 095 042 70 12. Ксения", - говорится в ее публикации в сети.

Ксении Щиголь нужна операция по пересадке почки (Фото: facebook.com/yazatransplantaciuvukaine)

Пользователи сети поддерживают Ксению и также призывают не оставаться в стороне и помочь мужественной девушке.

Фото: скрин комментариев facebook.com/yazatransplantaciuvukaine

Ранее мы писали о том, что родители пятилетнего мальчика Назара Мнекы просят о помощи, чтобы спасти жизнь сына - недавно врачи диагностировали у ребенка злокачественную опухоль почки. Эффективное лечение готова предоставить израильская клиника, однако стоимость медуслуг является просто неподъемной для них суммой.

Напомним, что в Киеве десятилетний мальчик страдает редким заболеванием, которое называется гипофизарный нанизм. Ребенок пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста, поскольку его организм не производит свой гормон.