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Потрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українців

STYLERПотрібна допомога    05.03.2020 - 16:12
Потрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українців
Потрібна допомога (колаж РБК-Україна)

Українці для операції по пересадці нирки потрібні донори крові

Українка з донорським серцем просить по допомогу - Ксенія Щиголь з Миколаєва потребує пересадки нирки, і для проведення операції потрібні три донори крові.

Дівчина близько 10 років бореться за життя після того, як їй поставили страшний діагноз рак. Вона перенесла лейкоз і 24 курси хіміотерапії, ремісію. Після того у неї здало серце, і в Індії їй пересадили донорське. На своїй сторінці у Facebook Ксенія розповіла, що у вересні 2019-го захворіла на бронхіт, пила антибіотики, і ось у неї відмовили нирки.

Нещодавно медики заявили про необхідність операції з трансплантації нирки.

Щиголь знаходиться в Києві в Інституті Шалімова у відділенні трансплантації нирки (палата №365). Вона звернулася по допомогу до всіх небайдужих - їй потрібно 3 донори крові, група і резус не важливі.

Потрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українців

Ксенія Щиголь потребує допомоги (Фото: facebook.com/yazatransplantaciuvukaine)

Здати потрібно в поліклініці Інституту Шалімова, (за адресою вул. Героїв Севастополя, 30).

"Будь ласка, хто може, відгукніться. У п'ятницю 6 березня або у вівторок 10 березня з 09.00-13.00. При собі мати паспорт. Мій телефон: 095 042 70 12. Ксенія", - йдеться в її публікації в мережі.

Потрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українців

Ксенії Щиголь потрібна операція з пересадки нирки (Фото: facebook.com/yazatransplantaciuvukaine)

Користувачі мережі підтримують Ксенію і також закликають не залишатися осторонь і допомогти мужній дівчині.

Потрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українцівПотрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українців

Фото: скрін коментарів facebook.com/yazatransplantaciuvukaine

Раніше ми писали про те, що батьки п'ятирічного хлопчика Назара Мнеки просять по допомогу, щоб врятувати життя сина - нещодавно лікарі діагностували у дитини злоякісну пухлину нирки. Ефективне лікування готова надати ізраїльська клініка, проте вартість медпослуг є просто непідйомною для них сумою.

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