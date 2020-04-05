Нужен частичный карантин: известный экономист предрек серьезный кризис

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. При этом с завтрашнего дня, 6 апреля, власти ужесточают карантинные меры. По словам известного немецкого экономиста Ханса-Вернера Синна, если не перейти к частичному карантину, то мировую экономику может ждать полный крах.

Эксперт, который ранее был президентом Института экономических исследований, считает, что странам следует перейти к более точечным карантинным мерам после того, как количество смертей пойдет на спад. Об этом он рассказал изданию Börse am Sonntag.

При этом он рассчитывает, что это произойдет в конце апреля - начале мая этого года. Синн уверен, что на карантине могут продолжать оставаться только инфицированные и те, кто находится в группе риска – пожилые люди. Более молодое население должно выходить на работу и продолжать обучения в школах и университетах.

Экономист прогнозирует, что финансовый кризис 2020 года будет сопоставим с кризисом 2008 года и даже превзойдет его. Кроме того, спад мировой экономики может достигнуть 20%, что сравнимо с мировым финансовым кризисом, который начался в 1929 году, и получил название "Великая депрессия".

Напомним, что эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе.