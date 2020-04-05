Потрібен частковий карантин: відомий економіст пророкує серйозну кризу

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. При цьому з завтрашнього дня, 6 квітня, влада посилює карантинні заходи. За словами відомого німецького економіста Ханса-Вернера Синна, якщо не перейти до часткового карантину, то світову економіку може чекати повний крах.

Експерт, який раніше був президентом Інституту економічних досліджень, вважає, що країнам слід перейти до більш точкових карантинних заходів після того, як кількість смертей піде на спад. Про це він розповів виданню Börse am Sonntag.

При цьому він розраховує, що це відбудеться в кінці квітня - початку травня цього року. Сінн впевнений, що на карантині можуть продовжувати залишатися тільки інфіковані і ті, хто перебуває у групі ризику – літні люди. Більш молоде населення має виходити на роботу і продовжувати навчання в школах і університетах.

Економіст прогнозує, що фінансова криза 2020 року буде порівнянною з кризою 2008 року і навіть перевершить її. Крім того, спад світової економіки може досягти 20%, що порівнянно зі світовою фінансовою кризою, яка почалась у 1929 році, і отримала назву "Велика депресія".

Нагадаємо, що експерт поділився невтішним прогнозом про коронавирус.