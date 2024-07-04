Нутриціолог розповіла, що станеться з організмом, якщо 20 днів поспіль пити матчу

Популярність матчі дуже зросла, її можна зустріти не лише у вигляді чаю, лате, вона присутня у біологічно активних добавках, десертах. Потрібно знати, що буде з організмом, якщо пити матчу 20 днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.

Що станеться з організмом

Влітку усі відчувають спрагу і хочеться знайти щось, що дійсно допоможе охолодитися і напитися.

Нутриціолог зазначила, що Coca-Cola ніколи не втамує спрагу і саме тому, нею неможливо напитися.

Зокрема, в результаті частого пиття матчі відбудуться такі зміни:

чиста на воді - дуже гарно тонізує, допомагає прокинутися, але не натще. Містить в 170 разів більше антиоксидантів, ніж апельсиновий сік

матча Cold Brew д уже бадьорить. Вживати краще не на ніч, особливо добре в спеку. Також містить антиоксиданти та поліфеноли, які зберігаються і не руйнуються від високих температур

уже бадьорить. Вживати краще не на ніч, особливо добре в спеку. Також містить антиоксиданти та поліфеноли, які зберігаються і не руйнуються від високих температур на молоці Ice - чудово підходить як перекус. Варто обирати саме на горіховому без цукру. При якісному раціоні такий перекус буде не вплине на метаболізм та відчутті голоду-ситості

Чим корисна матча

Матча бадьорить не гірше за чашку кави та підвищує фізичну витривалість, але водночас не має таких побічних ефектів, як нервозність.

Також вона покращує роботу мозку завдяки високому вмісту кофеїну. Крім того, порошок матчі також містить у своєму складі з'єднання під назвою L-theanine, яке покращує дію кофеїну підвищує пильність і допомагає уникнути зниження енергетичного рівня, яке може бути наслідком вживання кофеїну.

Матча допомагає схуднути, прискорює обмін речовин, спалює жир, збільшує витрати енергії. Зберегти струнку фігуру або навіть позбутися пари зайвих кілограмів допомагає здатність напою окислювати жири, тим самим прискорюючи обмін речовин та знижуючи рівень поганого холестерину.

Кому не можна пити матчу

Матча містить високу концентрацію кофеїну, тому якщо ви п’єте занадто багато кофеїну, або ви чутливі до нього, потрібно споживати не більше 2 чашок чаю на день.

Для людей із підвищеною кислотністю шлунка, гастритом чи виразкою потрібно уникати вживання будь-якого зеленого чаю і японського чаю матча натщесерце.