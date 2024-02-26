Нутриціолог розповіла, що робити, якщо починаєте все забувати: це покращить роботу мозку
Які продукти допоможуть покращити пам'ять (фото: Freepik)
Щоб покращити пам'ять, варто додати в раціон корисні для здоров'я харчові продукти. Існують продукти, які допоможуть, щоб мозок працював швидше і при цьому менше втомлювався.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Як покращити роботу мозку
Для того, щоб завжди пам’ятати про всі свої обіцянки та справи, варто звернути увагу на свій раціон та добавки для покращення роботи мозку.
За словами нутриціолога, 16% загальної маси мозку - це жир.
Тому найкраща їжа для мозку - це жири (горіхи, Омега-3, чорний гіркий шоколад та морська риба).
Чим підтримати роботу мозку
Щоб підтримати роботу мозку, потрібно додати у раціон такі добавки:
- Омега-3 жирні кислоти підвищують когнітивні можливості мозку
- Фосфоліпіди необхідні для синтезу і роботи клітинних мембран
- Фосфатидилсерин - найактивніший з них, забезпечує пластичність мозку, здатність концентруватись і логічно міркувати
- Ашвагандха - допомагає зменшити утворення амілоїдних бляшок і впоратись зі стресом
- Бакопа - допомагає відновленню холінергічної функції, однієї з ключових нейромедіаторних систем головного мозку
- Єжовик гребінчастий (Lion’s mane) - для підвищення рівня фактору росту нервів.
- Q10 - сповільнює вікове старіння мозку, підтримує мітохондріальну функцію
- PQQ - необхідна мозку для збільшення кількості мітохондрій та відповідає за роботу короткотермінової памʼяті
- Магній - укріплює синапси - нервові контакти. Також знижує рівень гормону стресу кортизолу, який в свою чергу негативно впливає на роботу мозку
Продукти для покращення пам'яті та здоров'я мозку
Важливо, щоб хоча б один із цих продуктів повинен був у щоденному раціоні:
- Авокадо - містяться корисні мононенасичені жири, які допомагають зменшити судинні захворювання та забезпечують мозок енергією
- Броколі - цей овоч містить такі сполуки, як сульфорафан, що знижує запалення і покращує здоров’я мозку
- Чорниця містить флавоноїди, які є нейропротекторами та підвищують нейропластичність і церебральний кровотік
- Жирна риба - містить омега-3 жирні кислоти. Ці незамінні жири мають вирішальне значення для підтримки здоров’я мозку
- Куркума містить куркумін, який має протизапальну дію, а також кілька механізмів для підтримки здоров’я мозку
- Імбир є потужним протизапальним засобом, який покращує когнітивні функції