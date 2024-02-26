Нутрициолог рассказала, что делать, если начинаете все забывать: это улучшит работу мозга
Какие продукты помогут улучшить память (фото: Freepik)
Чтобы улучшить память, следует добавить в рацион полезные для здоровья пищевые продукты. Есть продукты, которые помогут, чтоб мозг работал быстрее и при всем этом меньше утомлялся.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Как улучшить работу мозга
Чтобы всегда помнить обо всех своих обещаниях и делах, стоит обратить внимание на свой рацион и добавки для улучшения работы мозга.
По словам нутрициолога, 16% общей массы мозга - это жир.
Поэтому лучшая еда для мозга - это жиры (орехи, Омега-3, черный горький шоколад и морская рыба).
Чем поддержать работу мозга
Чтобы поддержать работу мозга, нужно добавить в рацион следующие добавки:
- Омега-3 жирные кислоты повышают когнитивные возможности мозга
- Фосфолипиды необходимы для синтеза и работы клеточных мембран
- Фосфатидилсерин - самый активный из них, обеспечивает пластичность мозга, способность концентрироваться и логически рассуждать.
- Ашвагандха - помогает уменьшить образование амилоидных бляшек и справиться со стрессом
- Бакопа - помогает восстановлению холинергической функции, одной из ключевых нейромедиаторных систем головного мозга
- Ежовик гребенчатый (Lion's mane) - для повышения уровня фактора роста нервов
- Q10 - замедляет возрастное старение мозга, поддерживает митохондриальную функцию
- PQQ - необходима мозгу для увеличения количества митохондрий и отвечает за работу краткосрочной памяти
- Магний - укрепляет синапсы - нервные контакты. Также снижает уровень гормона стресса кортизола, который, в свою очередь, негативно влияет на работу мозга.
Продукты для улучшения памяти и здоровья мозга
Важно, чтобы хотя бы один из этих продуктов должен был в ежедневном рационе:
- Авокадо - содержатся полезные мононенасыщенные жиры, которые помогают уменьшить сосудистые заболевания и обеспечивают мозг энергией.
- Брокколи - этот овощ содержит такие соединения, как сульфорафан, что снижает воспаление и улучшает здоровье мозга
- Черника содержит флавоноиды, которые являются нейропротекторами и повышают нейропластичность и церебральный кровоток
- Жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга
- Куркума содержит куркумин, оказывающий противовоспалительное действие, а также несколько механизмов для поддержания здоровья мозга
- Имбирь является мощным противовоспалительным средством, улучшающим когнитивные функции