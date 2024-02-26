Нутрициолог рассказала, что делать, если начинаете все забывать: это улучшит работу мозга

Как улучшить работу мозга

Чтобы всегда помнить обо всех своих обещаниях и делах, стоит обратить внимание на свой рацион и добавки для улучшения работы мозга.

По словам нутрициолога, 16% общей массы мозга - это жир.

Поэтому лучшая еда для мозга - это жиры (орехи, Омега-3, черный горький шоколад и морская рыба).

Чем поддержать работу мозга

Чтобы поддержать работу мозга, нужно добавить в рацион следующие добавки:

Омега-3 жирные кислоты повышают когнитивные возможности мозга

Фосфолипиды необходимы для синтеза и работы клеточных мембран

Фосфатидилсерин - самый активный из них, обеспечивает пластичность мозга, способность концентрироваться и логически рассуждать.

Ашвагандха - помогает уменьшить образование амилоидных бляшек и справиться со стрессом

Бакопа - помогает восстановлению холинергической функции, одной из ключевых нейромедиаторных систем головного мозга

Ежовик гребенчатый (Lion's mane) - для повышения уровня фактора роста нервов

Q10 - замедляет возрастное старение мозга, поддерживает митохондриальную функцию

PQQ - необходима мозгу для увеличения количества митохондрий и отвечает за работу краткосрочной памяти

Магний - укрепляет синапсы - нервные контакты. Также снижает уровень гормона стресса кортизола, который, в свою очередь, негативно влияет на работу мозга.

Продукты для улучшения памяти и здоровья мозга

Важно, чтобы хотя бы один из этих продуктов должен был в ежедневном рационе: