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Нутрициолог рассказала, что делать, если начинаете все забывать: это улучшит работу мозга

Какие продукты помогут улучшить память (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы улучшить память, следует добавить в рацион полезные для здоровья пищевые продукты. Есть продукты, которые помогут, чтоб мозг работал быстрее и при всем этом меньше утомлялся.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Как улучшить работу мозга

Чтобы всегда помнить обо всех своих обещаниях и делах, стоит обратить внимание на свой рацион и добавки для улучшения работы мозга.

По словам нутрициолога, 16% общей массы мозга - это жир.

Поэтому лучшая еда для мозга - это жиры (орехи, Омега-3, черный горький шоколад и морская рыба).

Чем поддержать работу мозга

Чтобы поддержать работу мозга, нужно добавить в рацион следующие добавки:

  • Омега-3 жирные кислоты повышают когнитивные возможности мозга
  • Фосфолипиды необходимы для синтеза и работы клеточных мембран
  • Фосфатидилсерин - самый активный из них, обеспечивает пластичность мозга, способность концентрироваться и логически рассуждать.
  • Ашвагандха - помогает уменьшить образование амилоидных бляшек и справиться со стрессом
  • Бакопа - помогает восстановлению холинергической функции, одной из ключевых нейромедиаторных систем головного мозга
  • Ежовик гребенчатый (Lion's mane) - для повышения уровня фактора роста нервов
  • Q10 - замедляет возрастное старение мозга, поддерживает митохондриальную функцию
  • PQQ - необходима мозгу для увеличения количества митохондрий и отвечает за работу краткосрочной памяти
  • Магний - укрепляет синапсы - нервные контакты. Также снижает уровень гормона стресса кортизола, который, в свою очередь, негативно влияет на работу мозга.

Продукты для улучшения памяти и здоровья мозга

Важно, чтобы хотя бы один из этих продуктов должен был в ежедневном рационе:

  • Авокадо - содержатся полезные мононенасыщенные жиры, которые помогают уменьшить сосудистые заболевания и обеспечивают мозг энергией.
  • Брокколи - этот овощ содержит такие соединения, как сульфорафан, что снижает воспаление и улучшает здоровье мозга
  • Черника содержит флавоноиды, которые являются нейропротекторами и повышают нейропластичность и церебральный кровоток
  • Жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга
  • Куркума содержит куркумин, оказывающий противовоспалительное действие, а также несколько механизмов для поддержания здоровья мозга
  • Имбирь является мощным противовоспалительным средством, улучшающим когнитивные функции
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