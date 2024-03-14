Нутриціолог розповіла, як вибрати менш шкідливий майонез в магазині: основні нюанси

Майонез - один із важливих інгредієнтів у бутербродах і салатах. Однак, він не зовсім корисний для організму. Щоб вибрати менш шкідливий продукт в магазині, варто знати про деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та експерта з харчування Людмили Матішинець .

На що звернути увагу

Щоб обрати менш "хімічний" майонез, нутриціолог радить звернути увагу на склад.

"Майонез - це не отрута. Але й не якийсь мегакорисний продукт", - зазначила експерт з харчування.

Зокрема, чим менше жиру у продукті, на першому місці вода, тим більше в ньому цукру, загущувачів і добавок.

При читанні етикетки слід пам’ятати, що інгредієнти на пакуванні розміщені у порядку спадання. Зазвичай перші складники - основа продукту.

Хорошим варіантом стане той, у якому в складі на першому місці олія, вода, жовток яйця, цукор, оцет і сіль.

Тип олії, що використовується в майонезі, може вплинути на смак, текстуру та харчову цінність продукту. Деякі поширені типи олії, що використовуються в майонезі, включають соєву, соняшникову, оливкову.

Яєчні жовтки є ключовим інгредієнтом майонезу, оскільки вони надають соусу кремову і насичену текстуру. Вони повинні бути ретельно пастеризовані, щоб їх можна було безпечно вживати.

Оцет додають у майонез, щоб надати йому пікантного смаку та стабілізувати емульсію. Можна використовувати різні типи оцту, наприклад, білий, яблучний або рисовий.

Яка шкода для організму

Консерванти

Вони використовуються для того, щоб збільшити термін придатності майонезу, шляхом знищення грибків і мікробів. Лише невелика частина консервантів перетравлюється в шлунку, під впливом шлункового соку.

Підсилювачі смаку

Окрім поганої дії на шлунок і травну систему, загалом людина починає звикати до штучних речовин, після чого може хотітись споживати більше майонезу.

Шкідливі компоненти

В майонез можуть додаватися такі шкідливі компоненти, як пектин, желатин, крохмаль і молочний концентрат, за допомогою яких виробники намагаються понизити показник жирності цього продукту.