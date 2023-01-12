Нутриціолог назвала топ-5 дешевих продуктів, які є дуже цінними для здоров'я: список

Деякі звичні для нас продукти вважаються "немодними" та дешевими, проте для здоров'я вони мають величезну цінність. Поживні речовини з них здатні врегулювати десятки процесів в організмі та суттєво покращити самопочуття.

Про те, які 5 продуктів є надзвичайно корисними для здоров'я, розповіла нутриціолог Софія Мельнік на своїй сторінці Instagram .

Квашена капуста

Це продукт процесу ферментації, тобто, він має і пробіотики (хороші бактерії) і пребіотики (їжа для них). Це дуже правильний продукт для мікробіому нашого кишечника.

Квашена капуста містить дуже багато вітаміну С, тому є прекрасним джерелом цього мікроелементу взимку. Також варто пам'ятати, що цього продукту варто уникати людям, які мають хвороби шлунку.

Соя

Цей продукт містить велику кількість лецитину - це жиророзчинний вітаміноподібний елемент, який є складовою оболонки всіх клітин. Також цей продукт добре впливає на якість жовчі.

Саме тому варто вводити сою у свій раціон. З неї можна готувати каші або ж котлети, поєднуючи з різноманітними овочами.

Насіння гарбуза

Воно має виразний антипаразитарний ефект, містить амінокислоту триптофан, яка є похідною для серотоніну (гормон щастя) та мелатоніну (гормон сну). Також містить багато цинку та магнію.

Проте не варто забувати, що гарбузове насіння є доволі калорійним. Тому бажано з'їдати його не більше 30 грамів на добу.

Редька

Через велику кількість клітковини цей овоч добре впливає на моторику товстого кишечнику та регулює вуглеводний обмін.

З редьки виходять дуже поживні салати, вона добре поєднується практично з усіма овочами.

Цибуля

Це "мезим" у природному вигляді. Вона сприяє перетравленню їжі та регулює роботу шлунку. Містить сірку, яка є незамінним елементом у процесі вироблення енергії.

Варто її додавати до салатів у сирому вигляді. Якщо не любите її різкого смаку, то варто попередньо вимочити кільця цибулі у воді та оцті. Також варто цей овоч тушкувати і додавати до других та перших страв.