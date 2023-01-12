Нутрициолог назвала топ-5 дешевых продуктов, которые очень ценные для здоровья: список

Некоторые привычные нам продукты считаются "немодными" и дешевыми, однако для здоровья они имеют огромную ценность. Питательные вещества с них способны урегулировать десятки процессов в организме и существенно улучшить самочувствие.

О том, какие 5 продуктов очень полезны для здоровья, рассказала нутрициолог София Мельник на своей странице Instagram .

Квашеная капуста

Это продукт процесса ферментации, то есть он имеет и пробиотики (хорошие бактерии) и пребиотики (пища для них). Это очень правильный продукт для микробиома нашего кишечника.

Квашеная капуста содержит очень много витамина С, поэтому является прекрасным источником этого микроэлемента зимой. Также следует помнить, что этот продукт нужно избегать людям, имеющим болезни желудка.

Соя

Этот продукт содержит большое количество лецитина - это жирорастворимый витаминоподобный элемент, являющийся составляющей оболочки всех клеток. Также этот продукт оказывает хорошее влияние на качество желчи.

Именно поэтому следует вводить сою в свой рацион. Из нее можно готовить каши или котлеты, сочетая с разнообразными овощами.

Семена тыквы

Они обладают отчетливым антипаразитарным эффектом, содержат аминокислоту триптофан, производной для серотонина (гормон счастья) и мелатонина (гормон сна). Также содержит много цинка и магния.

Однако не стоит забывать, что тыквенные семена достаточно калорийны. Поэтому лучше съедать их не больше 30 граммов в день.

Редька

Из-за большого количества клетчатки этот овощ хорошо влияет на моторику толстого кишечника и регулирует углеводный обмен.

Из редьки получаются очень питательные салаты, она хорошо сочетается практически со всеми овощами.

Лук

Это "мезим" в природном виде. Он способствует перевариванию пищи и регулирует работу желудка. Содержит серу, которая является незаменимым элементом в процессе выработки энергии.

Следует его добавлять в салаты в сыром виде. Если не любите ее резкого вкуса, то можно предварительно вымочить кольца лука в воде и уксусе. Также этот овощ стоит тушить и добавлять ко вторым и первым блюдам.