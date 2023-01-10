7 продуктів, які пришвидшують старіння: дієтолог поділилась списком

Не лише косметичний догляд впливає на нашу красу та молодість. Одним із вирішальних факторів у цьому питанні є харчування. Регулярне споживання деяких продуктів може пришвидшити процеси старіння. Інші ж харчі - навпаки зберігають молодість.

Про те, яким має бути антивікове харчування та яких продуктів варто уникати, щоб продовжити молодість, розповіла дієтолог Ангела Федець в Instagram .

7 продуктів, що прискорюють старіння

"Хочу розповісти про продукти, які буквально витягують з нас молодість і красу. Тож від чого варто відмовитися? Ловіть перелік продуктів, які прискорюють старіння", - пише експертка.

Список:

Очолить перелік для кожного свій продукт, на який людина має індивідуальну клінічно підтверджену непереносимість або алергію. Цукор-рафінад. Хліб і здоба з білого борошна вищого ґатунку. Рафіновані і технічно перероблені продукти та олії з високим вмістом омега-6. Тут варто виділити рафіновані олії, які в процесі виробництва перетворюються в трансжири. Сюди також можна віднести м’ясні перероблені продукти: сосиски, ковбаси, паштети, фарш. Продукти, які містять кінцеві продукти глікації: дуже засмажене м’ясо, серед якого фаворитом є бекон, а також тости, карамелізований цукор (продукти з рум'яною скоринкою). Алкоголь (особливо солодкий) та надмірне вживання кави. Магазинні кетчупи, майонез та різні соуси. Варто поекспериментувати і готувати здорові смачні альтернативи.

7 продуктів, які продовжують молодість

Ангела Федець також поділилась списком продуктів, які завдяки своєму складу продовжують молодість. Тому ці харчі варто вводити у щоденний раціон.

Перелік: