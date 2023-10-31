Нутриціолог назвала продукти, які обов'язково їсти всім у сезон холодів

З приходом холодів на полицях супермаркетів стає все менше сезонних продуктів. Однак це не завадить зробити харчування восени та взимку урізноманітненим і збалансованим.
Що варто додати до продуктового кошика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис нутриціолога Ольги Дорош.
До свого кошика нутриціолог радить класти:
Серед овочів варто брати:
Зверніть увагу також на ці фрукти та цитрусові:
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