UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нутриціолог назвала продукти, які обов'язково їсти всім у сезон холодів

Як потрібно харчуватися взимку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З приходом холодів на полицях супермаркетів стає все менше сезонних продуктів. Однак це не завадить зробити харчування восени та взимку урізноманітненим і збалансованим.

Що варто додати до продуктового кошика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис нутриціолога Ольги Дорош.

Зверніть увагу на ці продукти

До свого кошика нутриціолог радить класти:

  • заморожені овочі, фрукти та ягоди
  • молочні продукти
  • свіжу та заморожену рибу
  • цільнозернові крупи
  • бобові

Серед овочів варто брати:

  • моркву
  • цибулю
  • часник
  • буряк. Часто в магазинах продають уже готовий, що дуже зручно для економії часу.
  • квашену капусту
  • гарбуз
  • різні види капусти
  • різні сорти редьки
  • імбир
  • зелень
  • цибулю порей
  • огірки
  • томати

Зверніть увагу також на ці фрукти та цитрусові:

  • сливи
  • виноград 
  • груші
  • апельсини
  • гранат
  • яблука
  • хурма
  • ківі
  • лимони
  • банани

 

 

Раніше ми розповідали, що потрібно їсти, щоб були здоровими суглоби.

А ще писали, які продукти варто додати до харчування для підтримки імунітету.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктиЗдорове харчування