Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно есть всем в сезон холодов

С наступлением холодов на полках супермаркетов становится все меньше сезонных продуктов. Однако это не помешает сделать питание осенью и зимой разнообразным и сбалансированным.

Что стоит добавить в продуктовую корзину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост нутрициолога Ольги Дорош.

Обратите внимание также на эти фрукты и цитрусовые:

В свою корзину нутрициолог советует класть:

Раньше мы рассказывали, что нужно есть, чтобы были здоровыми суставы.

А еще писали, какие продукты следует добавить в питание для поддержки иммунитета.