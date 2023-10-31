Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно есть всем в сезон холодов

С наступлением холодов на полках супермаркетов становится все меньше сезонных продуктов. Однако это не помешает сделать питание осенью и зимой разнообразным и сбалансированным.
Что стоит добавить в продуктовую корзину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост нутрициолога Ольги Дорош.
В свою корзину нутрициолог советует класть:
Среди овощей следует брать:
Обратите внимание также на эти фрукты и цитрусовые:
Раньше мы рассказывали, что нужно есть, чтобы были здоровыми суставы.
А еще писали, какие продукты следует добавить в питание для поддержки иммунитета.