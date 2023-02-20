Нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати

Олія - це незамінний продукт на кухні, без якого не обходиться жодне приготування їжі. У кожного масла є своя температура димлення, це та температура, коли продукт перетворюється на небезпечний.
На якій олії можна смажити та запікати, а на якій цього не варто робити, розповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram.
Температура димлення олії залежить від:
Список точок димлення для поширених масел:
Якщо не брати до уваги склад жирних кислот на їх користь, то, яке витримає саме вашу термообробку.
Адже, смаження може відбуватися і при 100-140 градусів (без скоринки) і при 140-165 і при 240. Тому, використовуйте ту олію, яка підходить під ваш метод.
Не можна запікати в духовці при 180-220, змащуючи оливковою extra virgin.
Не можна готувати випічку на вершковому маслі, або на ньому смажити (слід брати топлене вершкове). Не можна смажити на нерафінованих оліях -
соняшниковій, льняній, каноні, гарбузовій.
Нагадаємо, що нутриціолог пояснила, на якій олії не можна готувати страви.
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