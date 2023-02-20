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Нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати

Фото: На якому маслі можна смажити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Олія - це незамінний продукт на кухні, без якого не обходиться жодне приготування їжі. У кожного масла є своя температура димлення, це та температура, коли продукт перетворюється на небезпечний.

На якій олії можна смажити та запікати, а на якій цього не варто робити, розповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram.

Від чого залежить температура димлення?

Температура димлення олії залежить від:

  • від складу жирних кислот (що більше в олії насичених жирів та мононенасичених, тим вище ця критична точка)
  • від домішок, що містяться в олії (саме тому в рафінованій олії точка димлення завжди вища).

Список точок димлення для поширених масел:

  • Льняна - 107
  • Соняшникова -107
  • Соняшникова високоолеїнова -160
  • Соняшникова рафінована -227
  • Ріпакова -107
  • Ріпакова рафінований -203
  • Сафлорова-107
  • Гарбузова-107
  • Кукурудзяна -177
  • Кукурудзяна рафінована -232
  • Грецького горіха -160
  • Оливкова extra virgin - 160
  • Оливкова virgin-210'
  • Оливкова рафінована – 200-243
  • Соєва -160
  • Кунжутна-177
  • Вершкова - 150-177
  • Кокосова-177
  • Кокосова рафінована-204
  • Сало, смалець - 190
  • Пальмова - 232
  • Олія авокадо 190-204
  • Авокадо рафінована-270
  • Гхі (топлене вершкове) - 240-250
  • Яловичий жир, гусячий-215
  • Виноградних кісточок -214

На якій олії можна смажити та запікати?

Якщо не брати до уваги склад жирних кислот на їх користь, то, яке витримає саме вашу термообробку.

Адже, смаження може відбуватися і при 100-140 градусів (без скоринки) і при 140-165 і при 240. Тому, використовуйте ту олію, яка підходить під ваш метод.

На якому маслі краще не смажити та не запікати?

Не можна запікати в духовці при 180-220, змащуючи оливковою extra virgin.
Не можна готувати випічку на вершковому маслі, або на ньому смажити (слід брати топлене вершкове). Не можна смажити на нерафінованих оліях -
соняшниковій, льняній, каноні, гарбузовій.

Нагадаємо, що нутриціолог пояснила, на якій олії не можна готувати страви.

Читайте також про мінуси соняшникової олії та чим можна її замінити.

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Олія