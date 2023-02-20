Нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати

Від чого залежить температура димлення?

Температура димлення олії залежить від:

від складу жирних кислот (що більше в олії насичених жирів та мононенасичених, тим вище ця критична точка)

від домішок, що містяться в олії (саме тому в рафінованій олії точка димлення завжди вища).

Список точок димлення для поширених масел:

Льняна - 107

Соняшникова -107

Соняшникова високоолеїнова -160

Соняшникова рафінована -227

Ріпакова -107

Ріпакова рафінований -203

Сафлорова-107

Гарбузова-107

Кукурудзяна -177

Кукурудзяна рафінована -232

Грецького горіха -160

Оливкова extra virgin - 160

Оливкова virgin-210'

Оливкова рафінована – 200-243

Соєва -160

Кунжутна-177

Вершкова - 150-177

Кокосова-177

Кокосова рафінована-204

Сало, смалець - 190

Пальмова - 232

Олія авокадо 190-204

Авокадо рафінована-270

Гхі (топлене вершкове) - 240-250

Яловичий жир, гусячий-215

Виноградних кісточок -214

На якій олії можна смажити та запікати?

Якщо не брати до уваги склад жирних кислот на їх користь, то, яке витримає саме вашу термообробку.

Адже, смаження може відбуватися і при 100-140 градусів (без скоринки) і при 140-165 і при 240. Тому, використовуйте ту олію, яка підходить під ваш метод.

На якому маслі краще не смажити та не запікати?

Не можна запікати в духовці при 180-220, змащуючи оливковою extra virgin.

Не можна готувати випічку на вершковому маслі, або на ньому смажити (слід брати топлене вершкове). Не можна смажити на нерафінованих оліях -

соняшниковій, льняній, каноні, гарбузовій.