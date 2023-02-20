Нутрициолог назвала масло, на котором нельзя жарить и запекать

Масло - это незаменимый продукт на кухне, без которого не обходится ни одно приготовление пищи. У каждого масла есть своя температура дымления, это та температура, при которой продукт превращается в опасный.
На каком масле можно жарить и запекать, а на каком нельзя рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram.
Температура дымления масла зависит от:
Cписок точек дымления для распространенных масел:
Если не принимать во внимание состав жирных кислот на вопрос их пользы, то, какое выдержит именно вашу термообработку.
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Ведь, жарка может происходить и при 100-140 градусов (без корочки) и при 140-165 и при 240. Поэтому, используйте то масло, которое подходит под ваш метод.
Нельзя запекать в духовке при 180-220, смазывая оливковым extra virgin
Нельзя готовить выпечку на сливочном масле, или на нем жарить (следует брать топленое сливочное). Нельзя жарить на нерафинированных маслах -
подсолнечном, льняном, канони, тыквенном.
Напомним, что нутрициолог объяснила, на каком растительном масле нельзя готовить блюда.
Читайте также о минусах подсолнечного масла и чем можно его заменить.