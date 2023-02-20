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Нутрициолог назвала масло, на котором нельзя жарить и запекать

Фото: На каком масле можно жарить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Масло - это незаменимый продукт на кухне, без которого не обходится ни одно приготовление пищи. У каждого масла есть своя температура дымления, это та температура, при которой продукт превращается в опасный.

На каком масле можно жарить и запекать, а на каком нельзя рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram.

От чего зависит температура дымления?

Температура дымления масла зависит от:

  • от состава жирных кислот (чем больше в масле насыщенных жиров и мононенасыщенных, тем выше эта критическая точка)
  • от примесей, содержащихся в масле (именно поэтому в рафинированном масле точка дымления всегда выше).

Cписок точек дымления для распространенных масел:

  • Льняное - 107
  • Подсолнечное -107
  • Подсолнечное высокоолеиновое -160
  • Подсолнечная рафинированная -227
  • Рапсовое -107
  • Рапсовое рафинированное -203
  • Сафлоровое-107
  • Тыквенное-107
  • Кукурузное -177
  • Кукурузно рафинированное -232
  • Греческого ореха -160
  • Оливковое extra virgin - 160
  • Оливковая virgin-210’
  • Оливковая рафинированная - 200-243
  • Соевое -160
  • Кунжутное- 177
  • Сливочное - 150-177
  • Кокосовое- 177
  • Кокосовое рафинированное- 204
  • Сало, смалец - 190
  • Пальмовое - 232
  • Масло авокадо 190-204
  • Авокадо рафинированное- 270
  • Гхи (топленое сливочное)- 240-250
  • Говяжий жир, гусиный-215
  • Виноградных косточек -214

На каком масле можно жарить и запекать?

Если не принимать во внимание состав жирных кислот на вопрос их пользы, то, какое выдержит именно вашу термообработку.

Ведь, жарка может происходить и при 100-140 градусов (без корочки) и при 140-165 и при 240. Поэтому, используйте то масло, которое подходит под ваш метод.

На каком масле лучше не жарить и не запекать?

Нельзя запекать в духовке при 180-220, смазывая оливковым extra virgin
Нельзя готовить выпечку на сливочном масле, или на нем жарить (следует брать топленое сливочное). Нельзя жарить на нерафинированных маслах -
подсолнечном, льняном, канони, тыквенном.

Напомним, что нутрициолог объяснила, на каком растительном масле нельзя готовить блюда.

Читайте также о минусах подсолнечного масла и чем можно его заменить.

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Олия