Нутрициолог назвала масло, на котором нельзя жарить и запекать

От чего зависит температура дымления?

Температура дымления масла зависит от:

от состава жирных кислот (чем больше в масле насыщенных жиров и мононенасыщенных, тем выше эта критическая точка)

от примесей, содержащихся в масле (именно поэтому в рафинированном масле точка дымления всегда выше).

Cписок точек дымления для распространенных масел:

Льняное - 107

Подсолнечное -107

Подсолнечное высокоолеиновое -160

Подсолнечная рафинированная -227

Рапсовое -107

Рапсовое рафинированное -203

Сафлоровое-107

Тыквенное-107

Кукурузное -177

Кукурузно рафинированное -232

Греческого ореха -160

Оливковое extra virgin - 160

Оливковая virgin-210’

Оливковая рафинированная - 200-243

Соевое -160

Кунжутное- 177

Сливочное - 150-177

Кокосовое- 177

Кокосовое рафинированное- 204

Сало, смалец - 190

Пальмовое - 232

Масло авокадо 190-204

Авокадо рафинированное- 270

Гхи (топленое сливочное)- 240-250

Говяжий жир, гусиный-215

Виноградных косточек -214

На каком масле можно жарить и запекать?

Если не принимать во внимание состав жирных кислот на вопрос их пользы, то, какое выдержит именно вашу термообработку.

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Ведь, жарка может происходить и при 100-140 градусов (без корочки) и при 140-165 и при 240. Поэтому, используйте то масло, которое подходит под ваш метод.

На каком масле лучше не жарить и не запекать?

Нельзя запекать в духовке при 180-220, смазывая оливковым extra virgin

Нельзя готовить выпечку на сливочном масле, или на нем жарить (следует брать топленое сливочное). Нельзя жарить на нерафинированных маслах -

подсолнечном, льняном, канони, тыквенном.