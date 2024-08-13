Нутриціолог назвала 9 частих помилок, через які ніколи не вдасться схуднути
Літо вважається найкращим періодом для того, щоб схуднути, адже з'являється багато сезонних овочів та фруктів. Однак, багато людей припускаються помилок, які заважають досягнути бажаного результату.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому не вдається схуднути та з чого починати схуднення.
Чому не вдається схуднути
За словами нутриціолога Олени Костюк, зазвичай люди думають, що влітку найлегше схуднути. Але виходить навпаки.
Експерт назвала список поширених причин:
- вживання солодких напоїв. Тут набор калорій 200-250 на 0,5 л
- морозиво - калорійність від 200-400 ккал на упаковку
- багато фруктів в раціоні. Якщо ви їсте полуницю по 1 кг в день - то це 330 ккал, виноград - 690 ккал/кг, абрикоси - 480 ккал/кг
- посилення фізичної активності, і, як наслідок, підвищений апетит
- неадекватна оцінка фізичного навантаження. Трекери, як правило, додають 20-30% оптимізму в витратах
- пікніки та посиденьки в кафе. Під час таких зустрічей людина не помічає, що алкоголь випитий, їжа зʼїдена не зовсім легка і випито лате з 250 калоріями та з'їдено тістечко з 400 ккал
- великий світовий день і бажання довго не спати. Порушення режиму сну додає переїдання на 100-200 ккал на день і як наслідок постійні втоми
- кава спричиняє порушення сну. А ще додаткове печиво по 40-50 ккал, надмірне збудження - потім занепад сил і бажання їсти
- вулична їжа та фастфуди. Сюди відноситься шаурма, бургери, коктейлі, смузі та солодка вата
Не варто відмовлятися від прогулянок і їжі. Краще моніторити свій раціон, складати повноцінну тарілку протягом дня, висипатися і враховувати смаколики у свій денний калораж.
"Все "шкідливе" повинно складати до 15% від добового калоражу. І не захоплюйтесь на регулярній основі поєднанням жир + солодке або жир + солоне, жир + солоне + солодке", - написала нутриціолог.
Все тому, що це може призвести до звикання і всі зусилля здорово харчуватись будуть зведені до нуля.
З чого почати схуднення
Консультація фахівця
Спільно з фахівцем варто вибрати саме ту дієту, що обмежує калорійність продуктів, яка не тільки підійде вам за станом здоров'я, але і буде відповідати вашим перевагам.
Різновидів дієт дуже багато: одні обмежують споживання вуглеводів, інші жирів, але всі вони, у загальному, мають приблизно однакову ефективність, яка все ж залежить від індивідуальних особливостей організму людини, що худне.
Не варто забувати, що другою складовою схуднення є фізична активність, яка допоможе поліпшити основний обмін і збільшити м'язову масу.
Щоденник харчування
Мета ведення щоденника - зрозуміти що, коли і в яких кількостях ви їсте. Ведення регулярних записів допоможе це з'ясувати, обов'язково фіксуйте в них свій емоційний стан.
Закріплення результату
Якщо досягнуті перші позитивні результати - розслаблятися не варто. Намагайтеся поступово, але неухильно змінювати харчові звички в сторону вживання відповідних вам продуктів.
Звикнувши харчуватися правильними продуктами, ви можете тримати вагу під контролем навіть після того, як "зіскочили" з дієти. Звичка формується приблизно за 30-40 днів.
Раніше ми повідомляли про 5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб швидше схуднути.
Також ми писали, скільки калорій вживати на день, щоб втрачати вагу.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку нутриціолога та дієтолога Олени Костюк та сайт Doc.ua.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.