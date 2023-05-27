Нутриціолог назвала 5 соусів, які корисні для організму та не шкодять фігурі

Смачний та корисний соус здатний на багато що. Йому під силу врятувати невдале блюдо, додати родзинку в фірмовий рецепт і прикрасити зовсім просту їжу.

Про це повідомила нутриціолог Ірина Левченко в Instagram .

Що варто знати

За її словами, спеції та соуси створюють особливий аромат, смак та вигляд страв. До того ж, багато з них мають важливі і часто недооцінені корисні властивості для нашого здоров’я.

Певні приправи і соуси можуть містити, а часто й у значній кількості шкідливі інгредієнти, зокрема, сіль, цукор, харчові добавки.

"Соус допомагає підкреслити смак і аромат, прикрасити зовнішній вигляд будь-якої страви. Але часто такі підливи бувають занадто жирними і калорійними. Значить, не підходять тим, хто стежить за своєю вагою", - йдеться у повідомленні.

Однак, не варто від них відмовлятися від них відмовлятись, якщо можна навчитися готувати соуси без шкоди для фігури та здоров’я.

Нутриціолог зазначила, що можна приготувати смачні та корисні соуси, використовуючи наступні ключові інгредієнти:

спеції, трави, рослини з пряним запахом (наприклад, перець, прованські трави, кріп, кінзу, імбир, цибуля, часник, гірчицю);

продукти з кислим смаком (сік цитрусових і журавлини)

кисломолочні продукти низької жирності (натуральний йогурт, молоко, 1% кефір);

солодкий смак соусу додадуть апельсини, йогурт, стиглі помідори та болгарський перець.

Які соуси корисні

Тахіні

Це близькосхідний соус, виготовлений із меленого насіння кунжуту. Він особливо багатий рослинним білком.

2 столові ложки (30 мл) соусу забезпечують понад 5 грамів цієї поживної речовини - або 8% від базової добової норми для дорослої людини вагою 80 кг.

Тахін підходить до домашньої заправки для салатів, його можна намащувати на тост, додаючи дрібку кориці.

Гірчиця

Гірчиця низькокалорійна: 2 чайні ложки (10 грамів) жовтої гірчиці мають лише 6 калорій.

Крім того, більшість різновидів гірчиці містить куркуму, яка має у складі кармін і протизапальні речовини.

Також гірчиця є корисним доповненням до домашніх салатних заправок, маринадів та яєць. До того ж вона надає ароматну скоринку при запіканні лосося чи курки.

Грецький йогурт

Є найкращою здоровою альтернативою більшості приправ на основі вершків. Оптимальним варіантом може бути класичний грецький йогурт, без доданого цукру

Цей йогурт є чудовим джерелом кальцію, він також містить багато білка, який допомагає зменшити відчуття голоду та сприяє росту м'язів.

Використовуйте грецький йогурт замість сметани чи майонезу. Його можна

додавати до запеченої картоплі чи у домашній овочевий соус.

Лимонний сік

Це універсальна і корисна приправа, яку можна вживати щодня. Сік одного лимона забезпечує 25% базової добової норми вітаміну С. А він своєю чергою є потужним антиоксидантом.

Оливкова олія холодного віджиму

Така олія відома своїми потужними поживними властивостями. Олію найкраще використовувати в рецептах, які не вимагають обробки, щоб зберегти її поживні речовини.

Наприклад, полити відварені макарони, овочі або морепродукти.