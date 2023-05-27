Нутрициолог назвала 5 соусов, которые полезны для организма и не вредят фигуре

Вкусный и полезный соус способен на многое. Ему по силам спасти неудачное блюдо, добавить изюминку в фирменный рецепт и украсить совсем простую еду.

Об этом сообщила нутрициолог Ирина Левченко в Instagram .

Что следует знать

По ее словам, специи и соусы создают особый аромат, вкус и вид блюд. К тому же многие из них обладают важными и часто недооцененными полезными свойствами для нашего здоровья.

Некоторые приправы и соусы могут содержать, а часто и в значительном количестве вредные ингредиенты, в частности, соль, сахар, пищевые добавки.

"Соус помогает подчеркнуть вкус и аромат, украсить внешний вид любого блюда. Но часто такие подливы бывают слишком жирными и калорийными. Значит, не подходят тем, кто следит за своим весом", - говорится в сообщении.

Однако, не стоит от них отказываться, если можно научиться готовить соусы без вреда для фигуры и здоровья.

Нутрициолог отметила, что можно приготовить вкусные и полезные соусы, используя следующие ключевые ингредиенты:

специи, травы, растения с пряным запахом (например, перец, прованские травы, укроп, кинзу, имбирь, лук, чеснок, горчицу);

продукты с кислым вкусом (сок цитрусовых и клюквы)

кисломолочные продукты низкой жирности (натуральный йогурт, молоко, 1% кефир);

сладкий вкус соусу придадут апельсины, йогурт, спелые помидоры и болгарский перец.

Какие соусы полезны

Тахини

Это ближневосточный соус, изготовленный из молотых семян кунжута. Он особенно богат растительным белком.

2 столовые ложки (30 мл) соуса обеспечивают более 5 граммов этого питательного вещества - или 8% от базовой суточной нормы для взрослого человека весом 80 кг.

Тахин подходит к домашней заправке для салатов, его можно намазывать на тост, добавляя щепотку корицы.

Горчица

Горчица низкокалорийная: 2 чайные ложки (10 г) желтой горчицы имеют только 6 калорий.

Кроме того, большинство разновидностей горчицы содержит куркуму, которая имеет в составе кармин и противовоспалительные вещества.

Также горчица является полезным дополнением к домашним салатным заправкам, маринадам и яйцам. К тому же она придает ароматную корочку при запекании лосося или курицы.

Греческий йогурт

Является лучшей здоровой альтернативой большинству приправ на основе сливок. Оптимальным вариантом может быть классический греческий йогурт, без добавленного сахара

Этот йогурт является отличным источником кальция, он также содержит много белка, который помогает уменьшить чувство голода и способствует росту мышц.

Используйте греческий йогурт вместо сметаны или майонеза. Его можно

добавлять в запеченный картофель или в домашний овощной соус.

Лимонный сок

Это универсальная и полезная приправа, которую можно употреблять каждый день. Сок одного лимона обеспечивает 25% базовой суточной нормы витамина С. А он в свою очередь является мощным антиоксидантом.

Оливковое масло холодного отжима

Такое масло известно своими мощными питательными свойствами. Масло лучше всего использовать в рецептах, не требующих обработки, чтобы сохранить его питательные вещества.

К примеру, полить отварные макароны, овощи или морепродукты.