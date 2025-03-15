Нульовий день і ретроградний Меркурій. Астролог озвучила прогноз та важливі поради на 15 березня

В суботу, 15 березня відбудеться одразу декілька важливих астрологічних подій. Меркурій стає ретроградним, все ще діє коридор затемнень, а тому важливо врахувати правила цього дня.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова озвучила прогноз на 15 березня й розповіла, що заборонено робити в суботу.

Прогноз астропогоди на 15 березня

"Діє коридор затемнень.Через ретроградність Меркурія (з 15 березня до 7 квітня) не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - розповіла Соловйова.

"Перший нульовий сонячний день. Нульові дні (або дні Дельфіна) передують початку нового астрологічного року, коли варто приділити час підбиттю підсумків, прощанню з усім віджилим і непотрібним, обнуленням, суворим постом, терпінням та емоційною рівновагою. Можливе відчуття самотності, занепаду сил, тривоги, смутку, незахищеності. У цей період є шанс отримати якісний імпульс, зарядившись чистими життєвими силами", - додала вона.

Астролог описала цю добу так:

День примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру

Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу

Корисне будь-яке очищення організму та фізичні навантаження

Не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам.

Окрім цього, Венера досі ретроградна. І тому, нагадує Соловйова, варто відмовитися від пластичних операцій, важливих угод, оновлення іміджу, придбання прикрас та предметів мистецтва, початку нових відносин.

Також 15 березня вважається днем Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Сатур здатен щедро нагородити, але лише тих, хто гідно витримає всі його перевірки на міцність.

Збалансувати дію Сатурна допоможуть правдиві вчинки, працьовитість, турбота про інших. Також варто приділити час домашнім справам, самовдосконаленню. Дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

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