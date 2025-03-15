Нулевой день и ретроградный Меркурий. Астролог озвучила прогноз и важные советы на 15 марта

В субботу, 15 марта состоится сразу несколько важных астрологических событий. Меркурий становится ретроградным, все еще действует коридор затмений, а потому важно учесть правила этого дня.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева озвучила прогноз на 15 марта и рассказала, что запрещено делать в субботу.

Прогноз астропогоды на 15 марта.

"Действует коридор затмений. Из-за ретроградности Меркурия (с 15 марта по 7 апреля) не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - рассказала Соловьева.

"Первый нулевой солнечный день. Нулевые дни (или дни Дельфина) предшествуют началу нового астрологического года, когда стоит уделить время подведению итогов, прощанию со всем отжившим и ненужным, обнулению, строгому посту, терпению и эмоциональному равновесию. Возможно ощущение одиночества, упадка сил, тревоги, грусти, незащищенности. В этот период есть шанс получить качественный импульс, зарядившись чистыми жизненными силами", - добавила она.

Астролог описала эти сутки так:

День примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира

Главное условие - сохранять гармонию и равновесие

Полезно любое очищение организма и физические нагрузки

Не желательно употреблять мясную пищу, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам.

Кроме этого, Венера до сих пор ретроградная. И поэтому, напоминает Соловьева, стоит отказаться от пластических операций, важных сделок, обновления имиджа, приобретения украшений и предметов искусства, начала новых отношений.

Также 15 марта считается днем Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем".

Сатур способен щедро наградить, но только тех, кто достойно выдержит все его проверки на прочность.

Сбалансировать действие Сатурна помогут правдивые поступки, трудолюбие, забота о других. Также стоит уделить время домашним делам, самосовершенствованию. Соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

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