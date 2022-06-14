"Нулевая" растаможка: какие авто и по какой цене привозят в Украину

В Украину после старта "нулевого" растаможивания за месяц с небольшим завезли более 100 тысяч подержанных иномарок, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде год назад. Подавляющее большинство из этих автомобилей (95,7%) - легковушки доступного ценового сегмента.
Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
Более 91% транспортных средств, привезенных в Украину из-за границы с 9 апреля по 19 мая, было приобретено в странах Евросоюза, а именно 82,3 тысяч авто.
Специалисты отмечают, что резкое увеличение автомобилей из Европы и уменьшение "американцев" связано, в первую очередь, с логистическими проблемами. частности из-за заблокированных российскими захватчиками украинских портов.
А еще после запуска "нулевого" растаможивания с нечетко зафиксированной датой окончания льготы желающие купить авто стремятся совершить сделку и доставку транспорта в течение нескольких дней или недель, а не месяцев.
Кстати, по мнению экспертов, в случае отмены "нулевого" растаможивания импорт снова приостановится и составит 2-3 тысячи машин в месяц.
Топ-стран, откуда привозят подержанные авто
Также популярностью среди украинцев пользуются Чехия, Нидерланды, Франция, Словакия, Бельгия и Швейцария.
Как показывают данные статистики, более 78% легковушек были по цене до 5 тысяч долларов. Больше покупали автомобили в ценовых диапазонах 1-2 тысячи долларов (28,2%) и 2-3 тысячи долларов (19,5%).
Средняя стоимость б/у легковушки из-за границы, привезенной под "нулевое" растаможивание, составила 4268 долларов.
Примечательно, что в период действия льготного растаможивания существенно сократилась доля машин по цене до 1 тысячи доллапов - в апреле-мае таких было всего 6,2% (5,3 тысячи штук).
Количество привезенных в Украину дорогих машин по цене от 10 тысяч долларов и выше - значительно сократилось - за все время действия "нулевого" растаможивания в нашу страну доставили только 348 легковушек стоимостью свыше 50 тысяч долларов, что составляет 0,4% от общего количества.
Напомним, ранее мы писали, какие подержанные автомобили категорически нельзя покупать, и рассказывали, на что важно обращать внимание перед сделкой.