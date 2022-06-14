"Нульове" розмитнення: які авто і за якою ціною привозять в Україну

Звідки привозили вживані авто

Понад 91% транспортних засобів, привезених в Україну з-за кордону з 9 квітня по 19 травня, було придбано в країнах Євросоюзу, а саме 82,3 тисячі авто.

Фахівці зазначають, що різке збільшення автомобілів з Європи і зменшення "американців" пов'язано, в першу чергу, з логістичними проблемами. зокрема через заблоковані російськими загарбниками українські порти.

А ще після запуску "нульового" розмитнення з нечітко зафіксованою датою закінчення пільг бажаючі купити авто прагнуть здійснити операцію і доставку транспорту протягом декількох днів або тижнів, та не місяців.

До речі, на думку експертів, у разі скасування "нульового" розмитнення імпорт знову призупиниться і складе 2-3 тисячі машин на місяць.

Топ-країн, звідки привозять старі авто

Перше місце - у Польщі. З цієї країни українці експортували 37,2% від загальної кількості вживаних авто за "нульовим" розмитненням, а саме понад 30 тисяч автомобілів.

- у Польщі. З цієї країни українці експортували 37,2% від загальної кількості вживаних авто за "нульовим" розмитненням, а саме понад 30 тисяч автомобілів. Друге місце у Німеччині (28,7%, понад 23 тисяч авто).

у Німеччині (28,7%, понад 23 тисяч авто). Третє місце - Литва (13%, 10,5 тисяч авто).

- Литва (13%, 10,5 тисяч авто). США з лідируючих позицій тепер опустилися на четверте місце (5,2%, понад 4 тисяч машин).

Також популярністю серед українців користуються Чехія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія та Швейцарія.

Яка вартість авто, які привозять під "нульове" розмитнення

Як показують дані статистики, понад 78% легковиків були за ціною до 5 тисяч доларів. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах 1-2 тисячі доларів (28,2%) і 2-3 тисячі доларів (19,5%).

Середня вартість вживаного легковика з-за кордону, привезеного під "нульове" розмитнення, склала 4268 доларів.

Примітно, що в період дії пільгового розмитнення істотно скоротилася частка машин за ціною до 1 тисячі доларів - у квітні-травні таких було всього 6,2% (5,3 тисячі штук).

Кількість привезених в Україну дорогих машин за ціною від 10 тисяч доларів і вище - значно скоротилася - за весь час дії "нульового" розмитнення в нашу країну доставили тільки 348 легковиків вартістю понад 50 тисяч доларів, що становить 0,4% від загальної кількості.

Які авто найбільше привозили