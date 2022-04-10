"Ну там цепочка была и сумочка": российские женщины называют награбленное из Украины "сувенирами"

Отметим, что человек, представившийся россиянке сотрудником ФСБ, видимо, таким не является. Очевидно, что это пранк.

Недавно стало известно, что в России отменили наказание за мародерство. Но женщина об этом не знает.

Она подтверждает, что получила от мужа военного посылку из Украины, и даже ее оплатила. В ней находились награбленные ценные вещи из нашей страны.

"Ну там цепочка была и сумка женская и другие вещи", - говорит женщина из РФ.

На видео вы можете послушать разговор пранкера с женой российского оккупанта.