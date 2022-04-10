"Ну там ланцюжок був і сумочка": російські жінки називають награбоване з України "сувенірами"

Відзначимо, що людина, яка представилася росіянці співробітником ФСБ, мабуть, такою не є. Очевидно, що це пранк.

Нещодавно стало відомо, що в Росії скасували покарання за мародерство. Але жінка про це не знає.

Вона підтверджує, що отримала від чоловіка військового посилку з України, і навіть її оплатила. У ній знаходилися награбовані цінні речі з нашої країни.

"Ну там ланцюжок була і сумка жіноча та інші речі", - каже жінка з РФ.

На відео ви можете послухати розмову пранкера з дружиною російського окупанта.