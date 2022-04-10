"Ну там цепочка была и сумочка": российские женщины называют награбленное из Украины "сувенирами"
Российская армия "прекрасно" себя проявила в качестве убийц и мародеров. Так, оккупанты с территории Беларуси отправляли своим родным посылки с награбленным из Украины весом в сотни килограмм. Женщины РФ абсолютно не гнушаются такими передачами и называют их "сувенирами из Украины".
В сети появился телефонный разговор с одной из матерей оккупантов, в котором она озвучивает такие страшные вещи.
Отметим, что человек, представившийся россиянке сотрудником ФСБ, видимо, таким не является. Очевидно, что это пранк.
Недавно стало известно, что в России отменили наказание за мародерство. Но женщина об этом не знает.
Она подтверждает, что получила от мужа военного посылку из Украины, и даже ее оплатила. В ней находились награбленные ценные вещи из нашей страны.
"Ну там цепочка была и сумка женская и другие вещи", - говорит женщина из РФ.
На видео вы можете послушать разговор пранкера с женой российского оккупанта.
Как мы писали ранее, появилось видео, как российские мародеры "обносят" квартиру в Ирпене.
Также мы сообщали, что появилось видео, как российские мародеры "отрываются" в баре, отдыхая от войны в Украине.
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