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"Ну там ланцюжок був і сумочка": російські жінки називають награбоване з України "сувенірами"

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Неділя 10 квітня 2022 12:45
"Ну там ланцюжок був і сумочка": російські жінки називають награбоване з України "сувенірами" Жінки РФ не гребують посилккми з награбованим (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російська армія "прекрасно" себе проявила у якості вбивць і мародерів. Так, окупанти з території Білорусі відправляли своїм рідним посилки з награбованим з України вагою в сотні кілограмів. Жінки РФ абсолютно не гребують такими передачами і називають їх "сувенірами з України".

У мережі з'явилася телефонна розмова з однією з матерів окупантів, в якій вона озвучує такі страшні речі.

Відзначимо, що людина, яка представилася росіянці співробітником ФСБ, мабуть, такою не є. Очевидно, що це пранк.

Нещодавно стало відомо, що в Росії скасували покарання за мародерство. Але жінка про це не знає.

Вона підтверджує, що отримала від чоловіка військового посилку з України, і навіть її оплатила. У ній знаходилися награбовані цінні речі з нашої країни.

"Ну там ланцюжок була і сумка жіноча та інші речі", - каже жінка з РФ.

На відео ви можете послухати розмову пранкера з дружиною російського окупанта.

Як ми писали раніше, з'явилося відео, як російські мародери "обносять" квартиру в Ірпені.

Також ми повідомляли, що з'явилося відео, як російські мародери" відриваються " в барі, відпочиваючи від війни в Україні.

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Мародерство
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