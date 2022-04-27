"Ну і грець із ним, горіть": украинские спасатели потроллили МЧС России

"МЧС России, спишь? Мы тут поискали информацию, во что же верят ваши российские огнеборцы, к кому обращаются за помощью в защите, кого считают своими покровителями и оберегами. И кого вы, в итоге, предали, начав исповедовать веру в "Z" и закрыв глаза на страдания людей братского, как вы говорите, народа", - говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

Так вот, оказывается, что защитниками российских МЧС, по утверждению автора одной из российских статей, считаются "Николай Угодник, Никита Бесогон, Святая великомученица Варвара Илиопольская и Святой Флориан".

"Как вам работается, неуважаемые коллеги, когда ваши защитники отвернулись от вас? А знаете почему? Им стыдно смотреть, как вы выстраиваетесь в форме буквы "Z", демонстрируя солидарность с вашими убийцами, преступниками и насильниками. Вы упорно не читаете знаки, которые вам посылает небо, превращая вашу землю в ад и продолжаете искать след НАТО в собственных грехах. Возможно, у вас есть рекомендации на этот случай? Нет? Ну і грець із ним, горіть", - обратились украинские спасатели к российским МЧСникам.

Один из комментаторов справедливо заметил, комментируя поведение российских спасателей и их руководства в Кремле: "Упрямый поиск символов того, что за ними правда, вывел их на путь гибели".

"Странные создания", - добавил мужчина.