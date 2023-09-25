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У НСЗУ нагадали про безкоштовну послугу для ветеранів: про що йдеться

Лікування інфаркту для ветеранів є безкоштовним (фото: facebook.com/nszu.ukr)
Автор: Василина Копитко

Національна служба здоров’я України нагадала, що лікування інфаркту із проведенням стентування та без цієї процедури є безплатним для ветеранів за Програмою медичних гарантій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посилаюсь на публікацію НСЗУ у Facebook.

Що треба знати про лікування інфаркту

"Інфаркт - найпоширеніша хвороба серця. Під час гострого інфаркту міокарда життєво важливо якнайшвидше звернутися по медичну допомогу", - зазначають медики.

Треба терміново викликати "швидку" за номером 103 за наявності цих симптомів:

  • біль в області серця або за грудиною, який має пекучий характер і не минає після відпочинку і прийому нітрогліцерину
  • задишка
  • прискорене серцебиття
  • різка слабкість

Допомога надається у закладі, який уклав договір із НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда". Таких лікарень зараз 73, з них - три приватні.

"Діагностика і лікування інфаркту для ветерана - безоплатна. Включно з ліками, медвиробами та обстеженнями. Їх вартість лікарні оплачує Національна служба здоров’я України", - кажуть фахівці.

За надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування служба платить 43 573 грн, без стентування - 25 261 грн.

Які послуги є безплатними:

  • безперервний моніторинг стану пацієнта
  • лабораторні дослідження у цілодобовому режимі (зокрема: клінічний та біохімічний аналізи крові, група крові і резус-фактор, коагуляційний гемостаз, глюкоза, кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда тощо)
  • інструментальні дослідження у цілодобовому режимі (зокрема: ангіографія судин, ЕКГ, ЕХО-КГ, рентген тощо)
  • відновлення максимально можливого кровотоку
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
  • забезпечення компонентами та препаратами крові
  • забезпечення ліками, що входять до Нацпереліку, та тими, що закуповуються централізовано МОЗ або в рамках інших програм
  • реабілітація

Також у службі зазначили, що лікування інфаркту безоплатне для пацієнта як у разі доставлення бригадою швидкої допомоги, так і в разі самозвернення.

Раніше ми писали про те, як ветеранам отримати безкоштовну психологічну допомогу.

Читайте також про те, як підтримати людину, яку втратила близьких на війні.

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