У НСЗУ нагадали про безкоштовну послугу для ветеранів: про що йдеться

Національна служба здоров’я України нагадала, що лікування інфаркту із проведенням стентування та без цієї процедури є безплатним для ветеранів за Програмою медичних гарантій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посилаюсь на публікацію НСЗУ у Facebook.
"Інфаркт - найпоширеніша хвороба серця. Під час гострого інфаркту міокарда життєво важливо якнайшвидше звернутися по медичну допомогу", - зазначають медики.
Треба терміново викликати "швидку" за номером 103 за наявності цих симптомів:
Допомога надається у закладі, який уклав договір із НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда". Таких лікарень зараз 73, з них - три приватні.
"Діагностика і лікування інфаркту для ветерана - безоплатна. Включно з ліками, медвиробами та обстеженнями. Їх вартість лікарні оплачує Національна служба здоров’я України", - кажуть фахівці.
За надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування служба платить 43 573 грн, без стентування - 25 261 грн.
Також у службі зазначили, що лікування інфаркту безоплатне для пацієнта як у разі доставлення бригадою швидкої допомоги, так і в разі самозвернення.
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