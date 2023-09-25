В НСЗУ напомнили о бесплатной услуге для ветеранов: о чем идет речь

Что нужно знать о лечении инфаркта

"Инфаркт - самая распространенная болезнь сердца. Во время острого инфаркта миокарда жизненно важно как можно быстрее обратиться за помощью", - отмечают медики.

Нужно срочно вызвать "скорую" по номеру 103 при наличии этих симптомов:

боль в области сердца или за грудиной, которая имеет жгучий характер и не проходит после отдыха и приема нитроглицерина

одышка

учащенное сердцебиение

резкая слабость

Помощь оказывается в заведении, заключившем договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда". Таких больниц сейчас 73, из них - три частных.

"Диагностика и лечение инфаркта для ветерана - бесплатная. Включая лекарства, медизделия и обследования. Их стоимость больницы оплачивает Национальная служба здоровья Украины", - говорят специалисты.

За оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда с проведением стентирования служба платит 43 573 грн, без стентирования - 25 261 грн.

Какие услуги бесплатны:

непрерывный мониторинг состояния пациента

лабораторные исследования в круглосуточном режиме (в частности: клинический и биохимический анализ крови, группа крови и резус-фактор, коагуляционный гемостаз, глюкоза, количественное определение маркеров повреждения миокарда и т. д.)

инструментальные исследования в круглосуточном режиме (в частности: ангиография сосудов, ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген и т. д.)

восстановление максимально возможного кровотока

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения

обеспечение компонентами и препаратами крови

обеспечение лекарствами, входящими в Нацперечень, и закупаемыми централизованно Минздравом или в рамках других программ

реабилитация

Также в службе отметили, что лечение инфаркта бесплатно для пациента как в случае доставки бригадой скорой помощи, так и в случае самообращения.