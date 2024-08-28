Ножі затупилися? 5 шляхів швидко наточити їх предметами поруч з вами

Гострий ніж легко та якісно ріже усі продукти на кухні. Але постійне використання ножів швидко затупляє їх. Не у всякій оселі є спеціалізована точилка, але які є більш прості способи заточити ніж речами поруч з вами?
РБК-Україна (проект Styler) надає приклади, як звичайні предмети несподівано можуть виконувати функцію точилки для ножів.
Ремінь можна використовувати як імпровізований шкіряний інструмент для полірування леза після заточування. Хоча цей метод не є справжнім заточуванням, він допомагає вирівняти мікрозазубрини на лезі, роблячи його більш гладким і гострим.
Ось як це зробити:
У цьому випадку чашка або блюдце використовується як саморобний точильний камінь. Хоча більша частина поверхні чашки відполірована, дно чашки або блюдця, та частина, яка торкається столу, зазвичай досить шорстка.
Це стосується не всіх чашок, але зазвичай старі чашки мають подібну шорстку поверхню на дні. Також підійде будь-яке керамічне блюдце або тарілка.
Цей метод буде дуже корисним, оскільки звичайний керамічний посуд є в кожному домі і не потрібно жодних дорогих засобів.
Край автомобільного скла, зокрема, краю бокових вікон, мають дещо шорстку текстуру, яка може бути використана для заточування леза ножа.
Ось як це зробити:
Цей спосіб також досить поширений, хоча й у меншій мірі, ніж спосіб з чашкою. У цьому випадку ви використовуєте стару добру пилочку для нігтів як точильний камінь.
Поверхня пилочки для нігтів досить груба, і точно повторює текстуру справжніх точильних каменів, які використовуються для правильного заточування.
Цей трюк стане порятунком, якщо у вас немає нічого іншого під рукою. Він також може стати легкою, невеликою імпровізованою точилкою, якщо ви вирушаєте, наприклад, у тривалий похід на природу.
Наждачний папір є чудовим інструментом для заточування ножа, особливо якщо у вас немає спеціальних точильних каменів. Цей метод дозволяє добитися гарної гостроти, навіть якщо у вас немає інших інструментів під рукою.
Ось як це зробити:
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Survival Compass, Knife Depot, Business Insider.