Ножи затупились? 5 способов быстро наточить их подручными предметами

Острый нож легко и качественно режет все продукты на кухне. Но постоянное использование ножей быстро затупляет их. Не во всяком доме есть специализированная точилка, но какие есть более простые способы заточить ножи окружающими вещами?
РБК-Украина (проект Styler) дает примеры, как обычные предметы неожиданно могут выполнять функцию точилки для ножей.
Ремень можно использовать в качестве импровизированного кожаного инструмента для полировки лезвия после заточки. Хотя этот метод не является настоящей заточкой, он помогает выровнять микрозазубрины на лезвии, делая его более гладким и острым.
Вот как это сделать:
В этом случае чашка или блюдце используется как самодельный точильный камень. Хотя большая часть поверхности чашки отполирована, дно чашки или блюдца, и часть, которая касается стола, обычно достаточно шершавая.
Это касается не всех чашек, но обычно старые чашки имеют подобную шероховатую поверхность на дне. Также подойдет любое керамическое блюдце или тарелка.
Этот метод будет очень полезен, поскольку обычная керамическая посуда есть в каждом доме и не требуется никаких дорогих средств.
Край автомобильного стекла, в частности края боковых окон, имеют несколько шероховатую текстуру, которая может быть использована для заточки лезвия ножа.
Вот как это сделать:
Этот способ также достаточно распространён, хотя и в меньшей степени, чем способ с чашкой. В этом случае вы используете старую добрую пилочку для ногтей как точильный камень.
Поверхность пилочки для ногтей достаточно грубая, и точно повторяет текстуру настоящих точильных камней, которые используются для правильной заточки.
Этот трюк станет спасением, если у вас нет ничего другого под рукой. Он также может стать легкой, небольшой импровизированной точилкой, если вы отправляетесь, например, в длительный поход на природу.
Наждачная бумага является отличным инструментом для заточки ножа, особенно если у вас нет специальных точильных камней. Этот метод позволяет добиться хорошей остроты, даже если у вас нет других инструментов под рукой.
Вот как это сделать:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Survival Compass, Knife Depot, Business Insider.